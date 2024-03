SunExpress: Chatbot & Videocall als zusätzliche B2B-Services

Agenturpartner können sich bei offenen Fragen ab sofort bequem an den Chatbot wenden. Der Chatbot, der auf KI- und ChatGPT-Technologie basiert, bietet eine intuitive Benutzererfahrung und macht die Suche nach Informationen noch einfacher und effizienter. Bei Bedarf leitet er nahtlos an einen Live-Agenten weiter. Dieser gehört zum extra von SunExpress eingesetzten Team, das exklusiv B2B-Partnern zur Seite steht. Mit der Videocall-Lösung unterstreicht SunExpress die Bedeutung des persönlichen Austausches, der auch in Zeiten von zunehmenden KI-Anwendungen erhalten bleiben soll.

Effiziente Technologie & menschliche Intuition

„Der technologische Fortschritt, den wir natürlich auch in der Luftfahrtindustrie enorm spüren, ist beeindruckend. Dennoch bleibt der menschliche Kontakt in einer zunehmend digitalen Welt von unschätzbarem Wert. Deshalb holt SunExpress als erste Airline den in der B2C-Welt längst selbstverständlich gewordenen Videocall-Service nun auch in die B2B-Welt und verbindet ihn mit einer Chatbot-Anwendung. Durch das nahtlose Zusammenspiel von effizienter Technologie verbunden mit menschlicher Intuition und Empathie bieten wir unseren Partnern maßgeschneiderte Service-Lösungen“, sagt Peter Glade, Commercial Director (CCO) von SunExpress.

Chatbot und Videocall für B2B-Partner live testen auf der ITB 2024 in Berlin: SunExpress wird das neue Serviceangebot live auf der ITB 2024 vorstellen. BesucherInnen sind herzlich eingeladen, den neuen Chatbot sowie die Videocall-Option von 5. bis 7. März am SunExpress-Stand (Halle 25, Stand 118) selbst ausprobieren. (red)