Aviareps, das internationale Repräsentations-, Marketing- und Kommunikationsunternehmen für die Reiseindustrie, freut sich, gemeinsam mit der Regierung von Shanghai den Start der offiziellen Online-B2B-Reiseplattform, SmoothTravel, bekannt zu geben. SmoothTravel diene so ab sofort als Brücke für die globale Reiseindustrie, um mit chinesischen Reisebüros, Reisegroßhändlern, Online-Reisebüros (OTAs) und MICE-Agenten im ostchinesischen Markt in Kontakt zu treten.

Mit Chinas Reisemarkt vernetzen

SmoothTravel wurde entwickelt, um internationale Reiseunternehmen nahtlos mit dem florierenden chinesischen Reisemarkt zu verbinden. Die Plattform ist für alle Segmente der weltweiten Reisebranche konzipiert: für wichtige Destinationen, Reiseveranstalter, Hotelgruppen, Einzelhändler, Attraktionen, Mietwagenagenturen, Kreuzfahrtgesellschaften und vielen mehr, die daran interessiert sind, ihre Geschäftsmöglichkeiten auf dem chinesischen Markt auszuweiten.

Hauptmerkmale von SmoothTravel:

Suche nach Partnern:

SmoothTravel ermöglicht es Mitgliedern aus aller Welt, neue In- und Outbound-Reisepartner in China zu finden. Mitglieder können sich einfach mit dem SmoothTravels Member Matching Manager in Verbindung setzen, um hochqualifizierte chinesische Tourismuspartner auf der Grundlage von spezifischen Anforderungen kennen zu lernen.

Risikominimierung und Schlichtungssystem:

SmoothTravel bietet ein einzigartiges Zahlungsgarantiesystem, um die Risiken, die mit neuen Partnern in der chinesischen Reisebranche verbunden sind, zu minimieren. Ein umfassendes Reiseversicherungs-programm wird auch für chinesische Mitglieder angeboten, um eine Risikominderung sowohl im Outbound- als auch im Inbound-Bereich zu gewährleisten. Darüber hinaus wird ein kostenloses zweisprachiges Schlichtungssystem zur Beilegung von Problemen angeboten.

Verbraucher-Insights und Einblicke in den chinesischen Outbound-Markt:

SmoothTravel nutzt die umfangreichen Ressourcen der chinesischen Regierung und der Industrie und liefert die neuesten Forschungsergebnisse über den chinesischen Outbound-Reisemarkt, Branchentrends und Verbraucherpräferenzen. Dazu gehören Umfragen, Interviews, Fokusgruppendiskussionen, Workshops und Besuche vor Ort.

Schulung und Unterstützung:

SmoothTravel bietet eine umfassende Zwei-Wege-Schulungsplattform mit speziellen Kursen sowohl für ausländische als auch für chinesische Mitglieder. Alle Mitglieder haben Zugang zu Promotions- und Unterstützungsmöglichkeiten für verschiedene Veranstaltungen in China.

Marktforschung:

Mitglieder können SmoothTravel mit maßgeschneiderter Tourismusmarktforschung beauftragen, um ihre Marktstrategien zu optimieren. SmoothTravel wurde entwickelt, um den Kontakt zwischen der globalen Reisebranche und dem chinesischen Markt zu revolutionieren, und um die internationale Zusammenarbeit neu zu definieren, indem es Unternehmen unzählige Möglichkeiten bietet, auf dem pulsierenden chinesischen Markt erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen unter: www.smoothtravel.com (red)