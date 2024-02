TUI Cruises: Neue Themenreisen für 2024 buchbar

Die Themenreise „Bunte Horizonte“ mit Papis Loveday & Maximilian Arland ab 6. September 2024 an Bord der Mein Schiff 5 verspricht nicht nur griechische Highlights, sondern vor allem ein Bordprogramm das gezielt auf Diversität, Authentizität und Inklusion ausgerichtet ist. Mit „Mein Schiff im Beat-Fieber“ begeben sich die Gäste der Mein Schiff 3 hingegen ab dem 5. Juli 2024 auf eine Zeitreise in die Ära der Beatles während es entlang der Küste Großbritanniens geht. Beide Reisen sind ab sofort buchbar.

Diversität & Authentizität im Mittelpunkt

Mit dem internationalen Topmodel Papis Loveday, auch bekannt als Coach der Castingshow „Germany's Next Topmodel“, erwartet die Gäste an Bord der Mein Schiff 5 vom 6. bis 13. September 2024 ein ganz besonderer Gastgeber. Er wird Einblicke in die Welt der Stars und seinen eigenen Lebensweg geben. Für musikalisch vielfältige Highlights wird der bekannte Fernsehmoderator und Sänger Maximilian Arland sorgen.

"Die Themenreise "Bunte Horizonte", die noch weitere thematisch passende Höhepunkte bieten wird, steht für Liebe, Akzeptanz und Vielfalt. Gemeinsam feiern die Gäste der Mein Schiff Flotte auf dieser Mittelmeer-Kreuzfahrt Lebensstile, Identitäten und die bunte Welt der Kulturen – ein inspirierendes Erlebnis für alle Gäste", so TUI Cruises in der Aussendung.

Preisbeispiel: Die 7-tägige Themenreise „Bunte Horizonte“ mit der Mein Schiff 5 ab/bis Kreta vom 6. bis 13. September 2024 gibt es ab 1.549 EUR p.P. in einer Balkonkabine, bei Doppelbelegung im PLUS-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen.

Kreuzfahrt für Beatles-Fans

Mit „Mein Schiff im Beat-Fieber“ begeben sich die Gäste der Mein Schiff 3 vom 5. bis 17. Juli ab Bremerhaven auf eine Zeitreise in die Ära der Beatles. Entlang der britischen Küste haben die Gäste die Möglichkeit die schönsten Häfen Großbritanniens zu entdecken. Es sind Städte, die durch Musik der Band geprägt wurden und gleichermaßen Einfluss auf ihre Karriere und Werke hatten. Mitreißende Live-Performances authentischer Tribute-Bands und weitere Programm-Highlights rund um die Geschichte der „Pilzköpfe“ aus Liverpool sorgen an Bord der Mein Schiff 3 für das Aufleben einer ganz besonderen Zeit und die mitreißende Atmosphäre der Fab Four.

Preisebeispiel: Die 12-tägige Themenreise „Mein Schiff im Beat-Fieber“ mit der Mein Schiff 3 ab/bis Bremerhaven vom 05. bis 17. Juli 2024 gibt es ab 2.299 EUR p.P. in einer Innenkabine, ab 2.999 EUR p.P. in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung im PLUS-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen.

Weitere Infos unter www.meinschiff.com (red)