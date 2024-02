E-Learning von Safeture: Reise- & Sicherheitshinweise

Um die Risiken, die während einer Reise auftreten können - vor allem in unbekannte Länder und fremde Kulturkreise - zu minimieren und Probleme vor Ort erst gar nicht entstehen zu lassen, bedarf es einer guten Vorbereitung. Safeture hat ein E-Learning aufgelegt mit Tipps, was im Vorfeld eines Trips bedacht und erledigt werden sollte.

Medizinische Versorgung / Reiseapotheke

Reisen kann geistig und körperlich anstrengend sein, was zu einer Verschlimmerung von ansonsten harmlosen Erkrankungen wie einer Erkältung führen kann. Deshalb sollte vor Reiseantritt eine kleine Reiseapotheke zusammengestellt werden, mit deren Hilfe die Symptome schnell gelindert werden können.

Menschen mit einer Vorerkrankung sollten im Vorfeld ihren Arzt konsultieren, um sich über mögliche Gefahren während der Reise zu informieren.

Liquidität während der Reise sichern

Andere Länder - andere Bezahlmethoden. Um sicherzustellen, dass der Reisende während seines Aufenthalts über ausreichend liquide Mittel verfügt, sollte er vor Reisebeginn klären, welche Debit- oder Kreditkarten in dem Land akzeptiert werden, und ob die örtlichen Geldautomaten genutzt werden können.

Risikofaktor Straßenverkehr

Verkehrsunfälle zählen zu den größten Risiken, denen Reisende im Ausland ausgesetzt sind. Die Verkehrssicherheit ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Laut Statistiken der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören zu den Ländern mit geringem Risiko im Allgemeinen skandinavische und westeuropäische Länder, Japan, Australien und Kanada. Viele afrikanische Länder, einige südostasiatische Länder sowie der Iran, Saudi-Arabien und Kasachstan zählen zu den Hochrisikostandorten.

Kulturelle Unterschiede beachten

Um Spannungen, die durch kulturelle Unterschiede entstehen können, zu vermeiden, sollten sich Reisende unbedingt mit den Sitten, Traditionen und Moralvorstellungen des Gastlandes vertraut machen. Geschäftsreisende sollten darüber nachdenken, ob das von ihnen vertretene Unternehmen an Aktivitäten beteiligt ist, die zu Protesten oder anderen Formen der Missbilligung führen könnten.

Auf die Hygiene achten

Es gibt zahlreiche Krankheiten, die durch verunreinigte Lebensmittel übertragen werden. Da die Hygiene-Standards in anderen Ländern häufig nicht mit denen in Westeuropa zu vergleichen sind, sollten Reisende darauf achten, dass Speisen in einer hygienischen Umgebung zubereitet werden.

Hintergrund der Gegend checken

Auf Reisen kann es leicht passieren, dass man sich verirrt und in der falschen Gegend landet, was das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, erhöht. Um dies zu vermeiden, sollten sich Reisende genau über die Gegend und ihre Route informieren. Auch lokale Kontakte und Hotelmitarbeiter können nützliche Informationsquellen sein.

Kontaktdaten für den Notfall erstellen

Für den Krankheitsfall während der Reise sollte gewährleistet sein, dass wichtige Kontaktdaten wie etwa von örtlichen Ärzten und Krankenhäusern bei Bedarf zur Hand sind und nicht erst noch recherchiert werden müssen. User von Safeture Pro erhalten diese Informationen über die App.

