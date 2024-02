Dertour: Marokko-Talk & Dine in Linz

Nach einem kurzen Produkt-Update seitens Hannelore Wallinger, Key Account West Dertour Austria, begeisterten Ahmed Zouhir und Karim Abbassi, zwei extra angereiste Vertreter des Marokkanischen Tourismusbüros die TeilnehmerInnen mit Geschichten und Bildern über die beliebte nordafrikanische Destination.

Alles rund um Marokko

„Ich habe den netten Abend im kleinen Rahmen in einer tollen Location sehr genossen. Besonders gut fand ich die Konzentration auf nur eine Reisedestination an einem Abend - da nimmt man nach einem anstrengenden Arbeitstag viel mehr mit“, resümierte Anneliese Schaubmayr, Reisewelt Linz. Und Daniel Beck, Columbus Reisen in Linz ergänzt: „Der gemütliche und informative Abend hat uns wieder mal gezeigt, wie unglaublich vielseitig und einzigartig Marokko ist. Jeder Reise-Typ kann hier sein persönliches 1001 Nacht Abenteuer finden.“ (red)