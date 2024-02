Iberostar: Neue Content Site exklusiv für Reisebüros und -veranstalter

ReisebüromitarbeiterInnen können sich seit Kurzem über den neuen Informationshub zu allen Neuigkeiten, Promotionen und Wissenswertem der Iberostar Group informieren. Die Seite liefert einen Überblick zur Marke mit interessanten Einblicken hinter die Kulissen des Familienunternehmens und emotionalem Storytelling zu allen Destinationen. Auch die zahlreichen Projekte der wegweisenden Bewegung „Wave of Change“, die Iberostar im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsagenda 2030 initiiert hat, werden darin anschaulich vermittelt. Agents soll damit geholfen werden, die Marke und ihre ambitionierten Ziele für Kunden noch nahbarer und verständlicher zu machen.

Hilfreiche Tipps

Als weiteres Extra soll es regelmäßig Gastbeiträge von Tourismusexperten aus der deutschsprachigen Reisebranche geben, die ihr Fachwissen zu nachhaltigem Reisen und KundInnenberatung teilen, so die Hotelgruppe in einer Aussendung. Die ersten Beiträge lieferte Andreas Kindlimann, Leiter des ersten Grünen Reisebüros von LCC und Gewinner der Iberostar Sustainability Awards 2023, in denen er hilfreiche Tipps für erfolgreiche Strategien gibt, um die Nachfrage nach nachhaltigen Reisen zu steigern und die Kundenbindung zu fördern.

Informationsquelle mit Mehrwert

Durch die neue Informationsquelle werde es Trade-Partnern erleichtert, aus dem breiten Portfolio der Iberostar Hotels und Resorts maßgeschneiderte Empfehlungen für ihre KundInnen abzuleiten und so die bestmögliche Reiseberatung zu gewährleisten, heißt es weiter. Über einen Veranstaltungskalender stehen zudem Eventtermine mit den Business Development Managern in der DACH-Region zur Verfügung, um auch den persönlichen Austausch zwischen Iberostar und Reiseberatern zu unterstützen.

Die neue Website ergänzt die bereits bestehenden Buchungsplattform „Iberostar Pro" sowie das Loyalty-Programm „Star Agent”. Darin würden registrierte Agents und ihre KundInnen von diversen Vorteilen profitieren: von exklusiven Ermäßigungen, Reservierungen der besten Zimmerkategorien bis hin zu kostenlosen Aufenthalten, die Star Agents für ihre gesammelten Loyalty Punkte einlösen können, so Iberostar in der Aussendung. (red)