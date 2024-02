TUI: Pep für All Inclusive-Urlaub in der Türkei

Mit dem aktuellen Pep-Offer können Agents im April und Mai bereits ab 249 EUR für zwei Nächte inklusive SunExpress Flügen ab Wien, Graz oder Budapest im neuen TUI Magic Life Beldibi an der Türkischen Riviera urlauben. Das Pep-Offer ist für zwei bis maximal sieben Nächte - ab 460 EUR - auf Basis All Inclusive bis zum 29. Februar buchbar.

Club-Eröffnung am 1. April

Der TUI Magic Life Beldibi eröffnet am 1. April zur Sommersaison 2024 als Adults-only-Anlage und verspricht mit einem facettenreichen Programm aus Sport, Party und Show-Highlights attraktive Urlaubserlebnisse für Alleinreisende, Paare und Freundesgruppen ab 16 Jahren. Der neue Club befindet sich in direkter Strandlage mit dem Taurusgebirge im Hintergrund und in unmittelbarer Nähe des beliebten Badeorts Kemer in der Provinz Antalya. Sportfans können sich auf ein umfassendes Angebot freuen, das beispielweise Radsport, Beachvolleyball, tägliche Fitnesskurse und ein gut ausgestattetes Fitnessstudio inkludiert. Fünf Restaurants und fünf Bars sorgen für große kulinarische Vielfalt.

Details zum PEP:

Das Pep-Offer ab 249 EUR p.P. ist für zwei Nächte im TUI Magic Life Beldibi im Standard-Doppelzimmer auf Basis All inclusive für einen Agent und zwei Begleitpersonen gültig. Sieben Nächte gibt es bereits ab 460 EUR. Im Angebotspreis ist der Flug mit SunExpress ab/bis Wien, Graz oder Budapest nach Antalya sowie der Transfer von und zum Club inkludiert. Für eine Einzelzimmerbelegung wird ein Aufschlag verrechnet.

Buchung & weitere Infos : Buchungsanfragen gehen schriftlich unter Angabe der Agenturnummer und des gewünschten Abflughafens, Anzahl der Reisenden inklusive Geburtsdatum, Namen laut Reisepass sowie dem gewünschten Reisetermin an reisestelle@tui.at und yield@tui.at. Begrenztes Kontingent, Buchung nach Verfügbarkeit und ausschließlich über die Reisestelle. Weitere Details zur Aufenthaltsdauer, den Flugtagen sowie den Streckenzuschlägen gibt es im TUI Newsnet. (red)