Amadeus: Gourmet-Flusskreuzfahrt mit Starkoch Alexander Herrmann

Mit der neuen Themenkreuzfahrt an Bord des 5-Sterne-Neubaus Amadeus Nova wird Reisenden im Herbst 2024 eine kulinarischen Kurzkreuzfahrt auf dem Rhein geboten. Dazu legt das neue Schiff am 31. Oktober in Köln ab. Gleich am ersten Abend serviert ein Team von Amadeus-Gourmetköchen im Panorama-Restaurant ein besonderes Menü.

Gourmet-Galaabend mit Starkoch

Am nächsten Tag, nach einem Stopp im kaiserlichen Koblenz, kreuzt das Schiff entlang dem UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal und vorbei am berühmten Loreley-Felsen. Zum Abend stellt dann der bekannte 2-Sterne-Michelin-Koch, Hotel- und Restaurantbesitzer, TV-Starkoch von „The Taste“, Coach und Autor Alexander Herrmann sich und sein Können bei einem exklusiven Gala-Abend unter Beweis. In einem „Best of“ serviert Alexander Herrmann gemeinsam mit seinem Team ein Menü, bei dem die einzigartige Handschrift jedes seiner Restaurants zum Tragen kommt.

Am dritten Tag, dem 2. November 2024, gibt es dann noch ein Frühstück, bevor die Reise wieder in Köln endet.

Preisbeispiel: Der Reisepreis startet bei 699 EUR in der Außenkabine. Inklusiv inbegriffen ist die Gourmet-Vollpension mit mehrgängigen Mittag- und Abendessen sowie Getränken, WLAN-Nutzung & eine Reise-Rücktrittsversicherung.

Nähere Infos unter: www.amadeus-flusskreuzfahrten.de (red)