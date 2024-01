TUI Cruises lädt Gäste an Bord der Mein Schiff 3 schon bald dazu ein, sich einen tiefen Einblick hinter die Kulissen der spannendsten Kriminalfälle zu verschaffen. Dafür mit an Bord die folgenden drei True Crime Experten: Krimireporterin und Autorin Harriet Drack, Deutschlands bekanntestem Profiler Axel Petermann sowie Rechtsanwalt Stephan Lucas, bekannt aus den TV-Shows „Richter Alexander Hold“, „Im Namen der Gerechtigkeit“ und „Ulrich Wetzel - Das Strafgericht".

Die Welt des Verbrechens auf hoher See

Die Kriminalreporterin Hariett Drack entführt die Gäste in einen Schwurgerichtssaal in Köln, wo Mord und Totschlag verhandelt werden. Die Lesung aus ihrem Buch „Saal 210 – Wenn Menschen morden“ gibt einen fesselnden Einblick in die Welt des Verbrechens. Mit scharfer Beobachtungsgabe und Menschenkenntnis werden Ursprünge und Hintergründe der Taten analysiert.

Um die Denkweise von Psychopathen und Sadisten geht es bei den Veranstaltungen mit Deutschlands bekanntestem Profiler Axel Petermann. Er wird an Bord über seine spektakulärsten Fälle von sadistischen, skrupellosen Mördern und Psychopathen berichten. Sie vertrauen sich ihm an und ließen ihn tief in die Abgründe ihrer Seele blicken.

Auch für den namhaften Münchner Rechtsanwalt und Strafverteidiger Stephan Lucas ist die Begegnung mit echten Mördern Alltag. Erzählend, lesend und im Dialog mit seinem Publikum lässt der Bestsellerautor und Infotainer die Zuschauer ganz nah an seinen Beruf heran und nimmt sie mit auf die „Seite des Bösen“.

Infos zur Route & Preisen

Die Reise der Mein Schiff 3 geht von Bremerhaven, über Newcastle upon Tyne, Invergordon und den Orkney-Inseln mit Kirkwall nach Greenock/Edinburgh. Anschließend nimmt das Schiff Kurs auf Belfast, die Isle of Portland und Dover/London, bevor sie nach Bremerhaven zurückkehrt.

Die 12-tägige Reise „Großbritannien mit Belfast“ vom 01.06. bis 13.06.2024 mit der Mein Schiff 3 ab/bis Bremerhaven gibt es ab 2.599 EUR p.P. in einer Außenkabine, ab 2.699 EUR p.P. in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung im Plus-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen. Die Themenreise „Mörderische Meeresbrise – Die True Crime Reise“ startet und endet in Deutschland, dadurch kann die An- und Abreise klimafreundlich ganz bequem mit der Bahn erfolgen.

Nähere Infos unter: www.meinschiff.com (red)