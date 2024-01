TUI Pep: Pauschalreise ans Rote Meer

Der TUI Magic Life Kalawy, in Safaga südlich von Hurghada gelegen, rangiert mit seinem großzügigen Fitness- und Entertainmentangebot an erster Stelle der bestgebuchten Hotels bei TUI. Der Club eignet sich als Erholungsort für Paare, Familien und Alleinreisende. Direkt vor dem Club befindet sich eine Badebucht, die zum Schnorcheln, Tauchen, Windsurfen, aber auch zum Entspannen einlädt. Zusätzlich bietet die Clubanlage zahlreiche Relaxmöglichkeiten an den fünf Pools und im Wellnessbereich. Der Familienpool mit drei Wasserrutschen bietet Kindern und Erwachsenen ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

Details zum PEP

Das Pep-Offer ab 499 EUR p.P. ist für sieben Nächte im Reisezeitraum 8. Februar bis 2. März (letzter Abreise) im TUI Magic Life Kalawy im Standard-Doppelzimmer auf Basis All Inclusive für einen Agent und zwei Begleitpersonen oder eine Begleitperson und zwei Kinder bis 15,99 Jahre gültig. Für den Reisezeitraum 2. bis 23. März (letzter Abreisetag) können Agents ab 579 EUR p.P. für sieben Nächte auf Basis All Inclusive im TUI Magic Life Kalawy urlauben. Kinder reisen bis 15,99 Jahre um 199 EUR.

Im Angebot ist der Flug mit Austrian Airlines ab/bis Wien nach Hurghada sowie der Transfer von und zum Club inkludiert. Der Aufschlag für eine Einzelzimmerbelegung beträgt 105 EUR. Familienzimmer stehen mit einem Aufschlag von 70 EUR p.P. auf Anfrage zur Verfügung. Die Infantgebühr für Kinder unter 2 Jahre beträgt 60 EUR.

Buchung:

Buchungsanfragen gehen schriftlich unter Angabe der Agenturnummer, Anzahl der Reisenden inklusive Geburtsdatum, Namen laut Reisepass sowie dem gewünschten Reisetermin an reisestelle@tui.at und yield@tui.at. Begrenztes Kontingent, Buchung nach Verfügbarkeit und ausschließlich über die Reisestelle.

Flugoptionen mit Austrian Airlines

Wien - Hurghada – Wien

Donnerstag: Hinflug: VIE – HRG 10:45 - 15:45 Uhr / Rückflug: HRG – VIE 16:45 - 20:05 Uhr

VIE – HRG 10:45 - 15:45 Uhr / HRG – VIE 16:45 - 20:05 Uhr Samstag: Hinflug: VIE – HRG 09:15 - 14:15 Uhr / Rückflug: HRG – VIE 15:05 - 18:25 Uhr

(red)