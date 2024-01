TUI: Trendcheck & Restplätze für die Semesterferien

Die bestgebuchten Reiseziele der TUI Gäste im Februar sind auch heuer wieder die Region Hurghada sowie die Kanarischen Inseln Teneriffa und Gran Canaria, gefolgt vom neuen Direktflugziel Sal auf den Kapverden und Fuerteventura. Auch Fernreiseziele wie die Malediven, Dubai und Thailand liegen weiterhin im Trend. Zusätzliche Flugverbindungen werden Reisenden im Februar und März mit dem Flugpartner Wizz Air geboten. So geht es fünfmal wöchentlich ab Wien nach Teneriffa und Madeira.

Rotes Meer: Top Reiseziel im Februar

Hurghada schafft es heuer wieder als beliebtestes Reiseziel bei den heimischen TUI Gästen - insbesondere bei Familien - auf den ersten Platz im TUI Trendcheck für die Semesterferien. Neben dem Taucher-Hotspot Hurghada – der seit Jahren zu den Top Reisezielen im Februar zählt – steht Reisenden auch die Baderegion rund um Marsa Alam zur Verfügung, Diese wird zweimal wöchentlich ab Wien und immer donnerstags ab Salzburg direkt angeflogen.

Attraktive Angebote am Roten Meer können sich TUI Gäste noch kurzfristig sichern, zum Beispiel im TUI Magic Life Kalawy - dem beliebtesten Hotel der TUI Gäste. Preisbeispiele: Im TUI Blue Crystal Bay kosten sieben Nächte auf Basis All Inclusive mit Flug ab Linz nach Hurghada am 18. Februar ab 1.319 EUR p.P. im DZ. Sieben Nächte im Akassia Swiss Resort in Marsa Alam kosten auf Basis All Inclusive mit Flug ab Wien nach Hurghada am 3. Februar ab 929 EUR p.P. im DZ.

Kanaren besonders beliebt

Ganz gleich, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die Kanarischen Inseln sind dank ihrer ganzjährig milden Temperaturen sowie langen Sandstrände & kristallklarem Meer zu jeder Jahreszeit ein gefragtes Ziel. Besonders beliebt bei Paaren sind dabei die Inseln Teneriffa und Gran Canaria.

Teneriffa ist vor allem während der Semesterferien die beliebteste Insel auf den Kanaren, mit einer großen Auswahl an All Inclusive Unterkünften. Und: mit drei zusätzlichen Flugverbindungen im Februar und März ab Wien mit dem neuen Flugpartner Wizz Air können TUI Gäste jetzt noch flexibler reisen. Preisbeispiel: Sieben Nächte im Riu Garoe auf Teneriffa kosten mit Halbpension und Flug ab Wien am 3. Februar ab 1.349 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Auch die vielfältige Insel Gran Canaria - als zweitbeliebteste Kanareninsel im TUI Ranking - bietet gerade im Februar optimale Bedingungen für einen entspannten Erholungsurlaub. Hotels in denen sich sowohl Familien als auch Paare wohlfühlen werden sind beipielsweise die RIU Hotels. Preisbeispiel: Sieben Nächte im Riu Palace Meloneras auf Gran Canaria kosten mit Halbpension und Flug ab Salzburg am 11. Februar ab 1.699 EUR p.P. im DZ.

Fernreisen liegen im Trend

Mehr als die Hälfte der zehn beliebtesten Reiseländer im TUI Trendcheck für die Semesterferien sind Fernreiseziele. Besonders beliebt ist heuer wieder Thailand mit Phuket und Bangkok, gefolgt von den Malediven, den Vereinigten Arabischen Emiraten mit der Top-Destination Dubai sowie Mexiko und Mauritius mit den Austrian Airlines Direktflügen ab Wien. Vereinzelt sind noch Restplätze für Fernreisen in den Semesterferien bei TUI buchbar.

TUI Destinations-Ranking Mittelstrecke

Hurghada Teneriffa Gran Canaria Sal / Kapverden Fuerteventura

TUI Reiseländer-Ranking

Spanien Ägypten. Thailand Malediven Österreich

Nähere Infos unter: www.tui.at/ferienangebote/semesterferien/ (red)