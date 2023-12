Travelport CETS: Fokus auf deutschen Markt

In Österreich, der Schweiz und zahlreichen osteuropäischen Ländern gehört Travelport CETS zu den führenden touristischen Buchungssystemen im Markt. Auch in Deutschland gibt es bereits einige Reisebüros, die damit arbeiten.

„Aus vielen Gesprächen mit Reisebüros wissen wir, dass sie nach einem touristischen Buchungssystem suchen, das vollumfänglich die Anforderungen an eine effiziente Beratung am Counter und online erfüllt“, berichtet Thomas Schillinger, Travelports Senior Business Development Manager Deutschland, Österreich und Schweiz. „Mit Travelport CETS verfügen wir über eine ausgereifte Lösung, die das alles bietet, weshalb wir mit ihr 2024 verstärkt auf die Reisebüros in Deutschland zugehen werden.“

Buchung "kinderleicht und tiefgreifend"

Das Portfolio von Travelport CETS umfasst mehr als 100 Veranstaltermarken. Die Suche nach Reiseangeboten in Travelport CETS ist dank PowerSearch "kinderleicht und zugleich sehr tiefgreifend", so der Technologiekonzern über die Plattform. Auf Basis zahlreicher Filteroptionen lassen sich so gezielt jene Reiseofferte finden, die den jeweiligen Kundenwünschen entsprechen. Im ShoppingCart können außerdem alle ausgewählten Angebote - auch von unterschiedlichen Veranstaltern - zum individuellen "Traumurlaub" kombiniert werden. Damit werde selbst Up- und Cross-Selling in Travelport CETS zum "Kinderspiel".

Dazu sagt Schillinger: „Travelport CETS basiert auf modernster Player-Hub-Technik und wurde im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Dazu stehen wir auch in engem Kontakt mit den Nutzern, den Mitarbeitern in den Reisebüros. Ihr Input trägt zur ständigen Optimierung des Produkts bei, was sich auch darin widerspiegelt, dass die Abläufe in Travelport CETS bestmöglich an die Prozesse am Counter abgepasst sind.“

Weitere Informationen zu Travelport CETS unter: www.travelport.com/cets/de

Reisebüros, die sich zu Travelport CETS beraten lassen möchten, erreichen das deutsche Travelport-Team unter Telefon +49 (0)69 506028 330 oder per E-Mail an Kundenbetreuung.Deutschland@travelport.com. (red)