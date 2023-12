Die Kinovorstellungen für die Agents finden an zwei Nachmittagen jeweils von 14 bis 17 Uhr statt. Am 14. Jänner können Reisebüromitarbeitende in Wien, Linz und Graz und am 21. Jänner in Villach und Innsbruck einen gemütlichen Nachmittag mit ihrer Familie verbringen.

Die Anmeldung erfolgt direkt über das TUI Newsnet für einen Agent sowie eine Begleitperson und bis zu zwei Kinder zu einem der zwei Termine. Weitere Karten auf Anfrage. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss bei der Anmeldung die Gewinnspielfrage korrekt beantwortet werden.

Neuer Werbespot

Neben der Verlosung, freut sich TUI auch bekannt geben zu können, dass ab sofort ein neuer Werbespot, der in Kooperation mit Disney entstand, in Kinos und online zu sehen ist. Das Thema der Werbung “Wünsche wahr werden lassen” passt dabei perfekt zum Thema Reisen und soll so gleich Lust auf Urlaub machen.

Anmeldung zum Gewinnspiel: über www.tui-newsnet.at unter Trainings & Events (red)