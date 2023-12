reisetipps Winter-Frühjahr 2023/24: Jetzt bestellen!

Für alle Reiselustigen hält das Publikumsmagazin reisetipps aus dem Profi Reisen Verlag in der Winter-Frühjahr 2023/24 viele Neuigkeiten, Tipps und Reportagen bereit, die Lust machen, die Welt zu entdecken.

Das Magazin für Reisebüro-KundInnen

In Österreich haben wir uns auf kleine, feine Unterkünfte in allen Bundesländern konzentriert. Bei unseren Lieblingsnachbarn in Deutschland waren wir auf einem Hausboot unterwegs, in Italien übten wir uns in Trani im langsamen Reisen. Faszinierende Bilder zeigen die kreative Seite des Südwestens der USA und machen Lust auf Nordamerika; ein "entspanntes" Reisetagebuch über die Kapverden sowie Eindrücke von Bali runden das Fernreisethema dieser Ausgabe ab. Hinter die Kulissen haben wir in einem Malediven-Resort geschaut, sowie die besten Dim Sum Taiwans verkostet. Für den nächsten Städtetrip hat die Redaktion ihre persönlichen Highlights verraten.

reisetipps kann von den Reisebüros gratis an KundInnen weitergegeben werden. Das Qualitätsmagazin ist auch Beilage der Tageszeitung Kurier im Raum Wien und liegt bei Ärzten, in Cafés sowie bei Friseuren auf. Darüber hinaus kann es in ausgewählten Trafiken bzw. als E-Paper im APA-Kiosk erworben werden.

Infos für Reisebüros

Reisebüros können reisetipps jederzeit per E-Mail an karin.raab@profireisen.at bestellen. Sie erhalten (kostenlos) einen Karton mit 30 Ausgaben, die sie an KundInnen bzw. auf Veranstaltungen verteilen können (weitere Kartons gegen Versandgebühr). In der nächsten Ausgabe von tip (Dezember) liegt ein persönliches Exemplar bei. Ein Download ist auch auf der reisetipps-Plattform möglich: www.reisetipps.cc/aktuelle-ausgabe/ (red)