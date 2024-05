Zwei HX-Webinare im Juni

In den beiden Webinare werden zunächst die Marke HX sowie die Flotte und die Expeditions-Seereisen an die entlegensten Orte der Erde vorgestellt. Die TeilnehmerInnen erhalten dabei einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Routen und Expeditionsprogramme an Bord und an Land. Darüber hinaus erfahren sie Wissenswertes über die Ziele - von der Arktis über die Galapagos-Inseln bis zur Antarktis - die HX mit seinen Expeditionsschiffen ansteuert. Außerdem können sich Teilnehmende darauf freuen, mehr über die Nachhaltigkeitsstrategien von HX und darüber, wie das Unternehmen wissenschaftliche Initiativen fördert, zu lernen.

Webinar-Termine im Juni:

Bei Interesse können sich alle Vertriebspartner über die beiden Anmeldelinks registrieren. Die Schulungen dauern jeweils ca. 45 Minuten.

Webinar Termin 1:

Donnerstag, 06. Juni 2024, 09:00-09:45 Uhr

Anmeldelink HIER

Webinar Termin 2:

Mittwoch, 12. Juni 2024, 10:00-10:45 Uhr

Anmeldelink HIER

Weitere Informationen rund um HX unter: hurtigruten.com (red)