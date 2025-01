Länderexperte Michael Zeugin vermittelt den TeilnehmerInnen am ersten "Miller-Mittwoch" des Jahres einerseits einen realistischen Blick auf die aktuell empfehlenswerten Reisemöglichkeiten in die Zielregion, gleichzeitig präsentiert er anhand von eindrucksvollen Beispielen die Kultur und Natur, der beiden Ziele. Alles, wie üblich, kurz und knackig, geprägt durch die persönlichen Erfahrungen und Empfehlungen, am "Miller Mittwoch" um 11:00 Uhr in 30 Minuten.

Anmeldung unter: www.miller-reisen.de/webinare.

Die weiteren Webinar-Termine für 2025

(immer 30 min ab 11:00 Uhr)

19. Februar 2025 - Bolivien

19. März 2025 - Kolumbien

9. April 2025 - Argentinien & Uruguay

14. Mai 2025 - Costa Rica

4. Juni 2025 - Mexiko

16. Juli 2025 - Südsee

