Nashville lädt zum Webinar ein

In den vielfältigen Stadtvierteln der Music City finden Besucher:innen authentische Erlebnisse mit einzigartigem musikalischem Erbe und kreativer Kultur. Reisebüromitarbeitende, die ihre KundInnen bestmöglich beraten möchten, können sich beim Webinar am 24. Juni über Sehenswürdigkeiten, neue Hoteleröffnungen und Flugverbindungen informieren und aus erster Hand erfahren, was die Stadt so besonders macht.

Anmeldung und weitere Infos:

Webinar:

Datum: 24. Juni 2025

Uhrzeit: ab 16:00 Uhr

Anmeldung zum Nashville-Webinar HIER

Weitere Informationen zu Nashville unter: www.visitmusiccity.com (red)