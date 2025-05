Unter dem Motto "Schiff Ahoi" erwarten TouristikerInnen drei stimmungsvolle Abende auf dem Wörthersee, der Donau in Linz und Wien. Mit an Bord sind Partner wie die Europäische Reiseversicherung, die Palladium Hotel Group, Ponant Kreuzfahrten, The Lux Collective, der Flughafen Linz sowie das Fremdenverkehrsamt Malta - je nach Veranstaltungsort.

Netzwerkabende auf dem Wasser

Den Auftakt macht Velden am Wörthersee am 26. August 2025, gefolgt von Linz am 27. August und Wien am 28. August – jeweils ab 18:30 Uhr. Neben dem entspannten Rahmen auf dem Schiff stehen Gespräche mit ExpertInnen und spannende Insights aus erster Hand im Fokus. Kulinarisch werden die Gäste mit frisch zubereiteten Spezialitäten und ausgewählten Weinen verwöhnt.

Die Teilnahme ist limitiert, eine Einladung sowie Details zur Anmeldung folgen in Kürze via Dertour Austria Newsletter.

Save the Dates:

Velden am Wörthersee:

Datum: 26. August 2025

Uhrzeit: ab 18:30 Uhr

Veranstaltungsort: Seecorso 16, 9220 Velden am Wörthersee

Partner: Europäischen Reiseversicherung, The Lux Collective, Palladium Hotel Group

Linz:

Datum: 27. August 2025

Uhrzeit: ab 18:30 Uhr

Veranstaltungsort: Urfahranermarkt/Nibelungenbrücke, 4040 Linz

Partner: Europäischen Reiseversicherung, Ponant Kreuzfahrten, Palladium Hotel Group, Flughafen Linz

Wien

Datum: 28. August 2025

Uhrzeit: ab 18:30 Uhr

Veranstaltungsort: An der oberen Alten Donau 186, 1220 Wien

Partner: Europäischen Reiseversicherung, Ponant Kreuzfahrten, Palladium Hotel Group, Fremdenverkehrsamt Malta

