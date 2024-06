reisetipps Frühjahr-Sommer 2024: Jetzt bestellen!

Für alle Reiselustigen hält das Publikumsmagazin reisetipps aus dem Profi Reisen Verlag für die Sommer-Saison 24 viele Neuigkeiten, Tipps und Reportagen bereit, die Lust machen, die Welt zu entdecken.

Das Magazin für Reisebüro-KundInnen

In Österreich haben wir uns auf Wanderwege in allen Bundesländern begeben und ein ausgefülltes Wochenende in Graz verbracht. Bei unseren Lieblingsnachbarn in Deutschland holten wir uns in Chemnitz einen Vorgeschmack auf die Kulturhauptstadt 2025 und waren auch in Schleswig-Holstein unterwegs. Gut vor der Hitze flüchten lernten wir in Litauen an der Kurischen Nehrung, in Italien und an der Oberen Adria in Kroatien besuchten wir besondere Unterkünfte. In Bologna übten wir uns im Genuss italienischer Spezialitäten. Faszinierende Bilder zeigen die Naturwunder von New Mexiko. Ein Reisetagebuch führt durch Vietnam, Thailand sowie Kambodscha - inklusive eines Besuchs der Ruinen von Angkor Wat. Hinter die Kulissen blicken wir, wenn ein Notfall auf Reisen eintritt und ein Ambulanzjet zum Einsatz kommt. Dazu verraten die reisetipps-RedakteurInnen auch in diesem Magazin ihre Lieblingsplätze: dieses Mal "unsere liebsten" Naturparks.

reisetipps kann von den Reisebüros gratis an KundInnen weitergegeben werden. Das Qualitätsmagazin ist auch Beilage der Tageszeitung Kurier im Raum Wien und liegt bei Ärzten, in Cafés sowie bei Friseuren auf. Darüber hinaus kann es in ausgewählten Trafiken bzw. als E-Paper im APA-Kiosk erworben werden.

Infos für Reisebüros

Reisebüros können reisetipps jederzeit per E-Mail an karin.raab@profireisen.at bestellen. Sie erhalten (kostenlos) einen Karton mit 30 Ausgaben, die sie an KundInnen bzw. auf Veranstaltungen verteilen können (weitere Kartons gegen Versandgebühr). In der nächsten Ausgabe von tip liegt ein persönliches Exemplar bei. Ein Download ist auch auf der reisetipps-Plattform möglich: www.reisetipps.cc/aktuelle-ausgabe/ (red)