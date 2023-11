The Lux Collective: Neuer CCO und neue Niederlassung in Dubai

Pertl kommt mit drei Jahrzehnten Erfahrung in der Luxushotellerie zu The Lux Collective. Der Branding- und Marketingexperte ist bekannt für seine kommerziellen und operativen Strategien, die auf die Optimierung der Gesamteinnahmen abzielen und dabei zugleich innovativ sind.

„Christian Pertls herausragende Karriere spiegelt seine visionären Führungsqualitäten wider. Als engagierter Hotelier hat er eine große Leidenschaft für den Aufbau und das Management von Teams. Sein Einsatz für die Entwicklung von Talenten geht Hand in Hand mit seinem unermüdlichen Engagement für die Förderung des individuellen und organisatorischen Wachstums. Durch seinen Change Management- und Innovations-Ansatz konnte er ganze Teams umgestalten und die Expansion renommierter internationaler Hotelmarken leiten“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung zur Ernennung Pertls.

Vor dem Antritt seiner neuen Position bei The Lux Collective, war der Hotelmanager Chief Commercial Officer bei Cinnamon Hotels & Resorts, einem Teil der John Keells Holdings, einem an der Börse in Colombo notierten, milliardenschweren, diversifizierten Unternehmen. Außerdem hatte er leitende Funktionen bei Hyatt International, Jumeirah und IHG inne.

Vielschichtige Ausbildung

Neben einem Wirtschaftsdiplom in Tourismus- und Hotelmanagement von der Fachakademie für Tourismus in Klagenfurt verfügt Christian Pertl über Masterabschlüsse in Hospitality Management und Hotel Real Estate Investments & Asset Management der Cornell University.

Paul Jones, Chief Executive Officer von The Lux Collective, sagte: „Christians Erfolgsbilanz bei der Markenentwicklung internationaler Hotelketten und der Steigerung des finanziellen Wachstums von Luxus-Lifestyle-Hotels ist beeindruckend. Wir sind zuversichtlich, dass The Lux Collective unter seiner Leitung als führende Weltklasse-Hotelgruppe noch größere Erfolge verzeichnen wird."

Neueröffnungen managen

Pertl werde die Gruppe stärken, indem er sich auf Strategien zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Markenportfolios über alle Kanäle hinweg konzentriert, und dabei gleichzeitig die Mitarbeiter fördert und die Branche voranbringt. Auch werde er die Eröffnungen zweier neuer Häuser leiten, die für 2024 geplant sind - LUX* Al Jabal und LUX* Al Bridi in Sharjah (VAE), und so das Engagement und die Präsenz der Marke in dieser wachsenden Region festigen, heißt es weiter.

„Bei The Lux Collective ist Leidenschaft der Kern von allem, was wir tun. Unsere globale Expansion und die preisgekrönten Immobilien, die wir verwalten, sind ein Beweis für den Erfolg des Unternehmens. Ich freue mich darauf, zur Vision der Gruppe beizutragen, das Portfolio innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln und gemeinsam mit dem Team daran zu arbeiten, für all unsere Gäste weltweit außergewöhnliche Erlebnisse zu kreieren und das Markenversprechen Life Extraordinary zu erfüllen. Es liegen aufregende Zeiten vor uns, und ich freue mich, Teil dieser Reise sein zu dürfen", kommentiert Christian Pertl, Chief Commercial Officer von The Lux Collective.