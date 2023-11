TUI startet demnächst Black Friday Sale

Der TUI Black Friday Sale startet am 20. November um null Uhr und läuft dann eine Woche lang, bis 27. November 2023. Die Ermäßigung gilt dabei auch auf bereits reduzierte Angebote und ist je nach Reiseart und Reisepreis von 50 bis 500 EUR gestaffelt. Die Aktionscodes BLACK250 und BLACK500 gelten bei Neubuchungen für den Reisezeitraum 20. November bis 19. Juni 2024 ab einem Mindestaufenthalt von einer bzw. drei Nächten.

Über 500 Hotels zum Aktionspreis

Beim Black Friday Sale von TUI sind sowohl Familienhotels als auch Unterkünfte für Paare und Alleinreisende in den beliebtesten Urlaubsdestinationen buchbar. Über 500 Hotels rund um den Globus nehmen an der Aktion teil, darunter auch Hotelmarken und -konzepte wie RIU, TUI Magic Life, Robinson, TUI Blue und TUI Kids Club. So können TUI Gäste ihren ermäßigten Traumurlaub zum Beispiel in Griechenland, Spanien, Tunesien oder Ägypten buchen oder sich auf der Fernstrecke in Mexiko, Thailand oder auf den Malediven jetzt schon erholsame Sonnenstunden reservieren. Wer lieber auf eigene Faust anreist, kann sich die schönsten Plätze in Österreich, Deutschland, Italien oder Kroatien sichern.

Details zu den Codes

Der Aktionscode BLACK500 ist im Rahmen des Black Friday Sales von TUI auf Pauschalreisen mit einem Mindestaufenthalt von drei Nächten einlösbar. Der Aktionscode BLACK250 gilt ausschließlich für ausgewählte Hotel only-Buchungen ab einem Aufenthalt von einer Nacht. Schnäppchenjäger können bei Buchung bis zum 27. November außerdem bei TUI Camper bei Reisen bis zum 31. Oktober 2024 deutlich sparen.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/tui-friday-sale (red)