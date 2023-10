LGBTQIA+: Rail Europe & ELTA starten Zusammenarbeit

Wie Rail Europe heute mitteilte, ist das Unternehmen ab sofort Mitglied der European LGBTQIA+ Travel Association (ELTA): Als Partner von ELTA verpflichtet sich der Vermittler von Fahrscheinen europäischer Eisenbahnen so aktiv für Diversität und Inklusion beim Thema Reisen einzutreten. Damit zeigt Rail Europe Flagge und macht sich für das gemeinsame Anliegen stark, für alle Menschen auf Reisen ein sicheres Umfeld zu schaffen und eine entsprechende Willkommenskultur zu pflegen - unabhängig von Geschlecht, sexueller Ausrichtung oder Identität.

"Vielfalt ist ein Grundpfeiler von Rail Europe"

ELTA engagiert sich für sichere, inklusive Reiseerlebnisse der LGBTQIA+-Gemeinschaft in ganz Europa ohne Benachteiligungen. Durch die Partnerschaft mit Unternehmen, Zielgebieten und Reiseveranstaltern setzt sich ELTA dafür ein, dass die Reisebranche so lebendig und vielfältig ist wie ihre KundInnen. Durch die Zusammenarbeit mit ELTA will Rail Europe dazu beitragen, das Reisen für Mitglieder der LGTBQIA+-Gemeinschaft und Gleichgesinnte noch angenehmer zu machen. Sie sollen sich nicht allein willkommen, sondern auch wertgeschätzt fühlen.

„Für Rail Europe ist Vielfalt nicht nur einfach ein Konzept, sondern ein wichtiger Grundpfeiler und tief in unseren Unternehmenswerten verwurzelt“, sagt Björn Bender, CEO von Rail Europe. „Durch die Partnerschaft mit ELTA stärken wir unser Engagement für inklusives und barrierefreies Reisen in ganz Europa. Die von uns vermittelten Angebote verbinden nicht nur Städte, sondern auch Kulturen, Gemeinschaften und natürlich die in Europa lebenden Menschen; diese Reisen stehen für die vielfältigen Erlebnisse, Erfahrungen und Menschen unseres Kontinents. “

Konkret beinhalte die Partnerschaft:

Empfehlung von Zugreisen und Reisepaketen mit dem Besuch von Zielen, die für die LGBTQIA+-Gemeinschaft historisch und kulturell bedeutsam sind. Reisen zu Events: Spezielle Reisemöglichkeiten zu Events, Festivals und Pride-Veranstaltungen der LGBTQIA+-Gemeinschaft in Europa, wobei das europaweite Schienennetz dazu in der Lage ist, Menschen zusammenzubringen.

Mehr Infos zu Rail Europe unter: www.raileurope.com (red)