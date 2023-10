TUI bietet Herbst-Peps für Ägypten

Das Angebot ab 525 EUR pro Person ist für fünf Tage Aufenthalt im TUI Magic Life Kalawy im Standard-Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug ab Wien nach Marsa Alam und Transfer für einen Agent und zwei Begleitpersonen oder eine Begleitperson und zwei Kinder gültig. Kinder bis 15,99 Jahre zahlen 199 EUR (pro Kind). Die Aufzahlung für ein Familienzimmer beträgt 90 EUR p.P. und Aufenthalt.

Das Flug-only Pep-Offer ab 149 EUR ist für einen Agent und zwei Begleitpersonen oder eine Begleitperson und zwei Kinder bis 11,99 Jahre gültig.

Weitere Infos & Buchung

Buchbar sind die beiden Angebote ab sofort bis 30. Oktober für den Termin 4. bis 9. November. Geflogen wird mit Austrian Airlines ab Wien nach Marsa Alam.

Hinflug Samstag: OS 2335 12:50 – 18:00 Uhr Rückflug Donnerstag: OS 2336 18:45 – 22:30 Uhr Aufenthaltsdauer: 5 Nächte

Buchungsanfragen gehen schriftlich an reisestelle@tui.at und yield@tui.at. Begrenztes Kontingent, Buchung nach Verfügbarkeit und ausschließlich über die Reisestelle.

Details zum TUI Magic Life Kalawy

Der TUI Magic Life Kalawy zählt zu den beliebtesten Clubs der TUI Gäste und liegt direkt am Roten Meer. Die Clubanlage eignet sich als idealer Erholungsort für Paare, Familien und Alleinreisende. Die clubeigene Badebucht lädt zum Schnorcheln, Tauchen, Windsurfen, aber auch zum Entspannen ein. Zusätzlich gibt es im TUI Magic Life Kalawy eine große Auswahl an Fitness- und Entertainmentprogrammen sowie zahlreiche Relaxmöglichkeiten an den fünf Pools und im Wellnessbereich. (red)