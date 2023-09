Expedia TAAP: Exklusives Incentive & erweiterte Agenturbetreuung in Österreich

Um dieses Vorhaben erfolgreich umzusetzen, wurde von der Agenturbetreuung Discover The World Marketing GmbH eine erfahrene Touristikerin, Gerlinde Hofbauer, als Unterstützung für den österreichischen Markt engagiert. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Tourismusbranche wird Hofbauer die Reisebüros in Österreich bei der Vermarktung der Expedia TAAP-Angebote unterstützen und den Agenturen dabei helfen, ihre Umsätze zu steigern.

Incentive als Anreiz

Als zusätzlichen Anreiz für eine Kooperation bietet Expedia TAAP mit einem speziellen Angebot in Österreich: Die ersten 500 Reisebüros, die sich auf der Buchungsplattform registrieren, erhalten einen 15 EUR Gutschein. Dieser Anreiz soll die Agenturen dazu motivieren, sich mit den zahlreichen Produkten und der intuitiven Buchungsplattform von Expedia TAAP vertraut zu machen und in den Genuss dynamischer Vergütungen ohne Mindestumsatz zu kommen.