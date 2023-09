KPRN Network wird zur KLEBER GROUP

Next Slide

KPRN freut sich, eine Neuausrichtung der Kommunikationsagentur bekannt zu geben. Die neue Marke wurde letzte Woche in Madrid gelauncht und das gesamte Team und Partner feierten den Neustart. Diese Änderung markiere dabei nicht nur eine Namensänderung, sondern auch eine Erweiterung der bisherigen Dienstleistungen und spiegele zudem die neue Vision wider, neue Maßstäbe zu setzen und die Tourismus-, Luxus- und Lifestyle-Dienstleistungen aus einer Hand in DACH, Spanien und in die osteuropäischen Märkten anzubieten.

Das Führungsteam von KLEBER GROUP besteht zukünftig aus drei Geschäftsführern: Hanna Kleber, Gründerin und strategische Beratung, Julia Kleber, CEO KLEBER GROUP und Marcos Gonzalez de La-Hoz, CEO für Customer Experience, CRM und Affiliate Marketing.

Neue Kommunikation & Dienstleistungen

"Die Zukunft der Kommunikation erfordert, dass PR, Social Media und Marketing eine neue Führungsrolle übernehmen und nahtlos mit der Customer Experience und dem digitalen Marketing verschmelzen. Diese neuen Paradigmen beinhalten mehr Daten, mehr Personalisierung, mehr Präsenz und dadurch mehr Sichtbarkeit entlang der Customer Journey und ihrer Touchpoints'", so die KLEBER GROUP in ihrer Aussendung.

KLEBER GROUP biete daher künftig insgesamt neun Schlüsselbereiche an, um den Kundenservice zu verbessern: Tourismus- und Lifestyle-Strategie & Beratung, PR & Kommunikation, Repräsentanz und Trade Marketing, Social Media & Influencer-Marketing, CRM und digitales/Affiliate Marketing, Werbung & Mediaplanung, MICE & Corporate Travel, Cross-Marketing & Broadcast und Sustainability & ESG .

Neue Märkte und spezialisierte Units

Die KLEBER GROUP wird neben dem DACH-Markt und Spanien (OX) auch im Osteuropäischen Raum (CEE) mit eigenen Büros vertreten sein.

Darüber hinaus hat die KLEBER GROUP weitere Units und Partner geschaffen, um den spezifischen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden: AKUA – Nachhaltigkeit, VOICE4Africa – Investment und strategische Beratung für Afrika, HPG – Hotel Consultancy, OX- Customer Experience, CRM und Affiliate Marketing, Apollo – Media Buying, Gaming & Streaming Dienste, Forward – Luxury und Lifestyle Consulting sowie TLN Lifestyle Network, das globale Agenturnetzwerk. (red)