Überwintern mit FTI

Der Veranstalter hat die Langzeiturlaubsangebote an seinen populärsten Sonnenzielen noch einmal erhöht, um Erholungssuchenden eine breite Auswahl und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. „Je nach Interessengebiet findet sich in unserem Programm das passende Reiseziel,“ weiß Dominik Schneeberger, Flug- und Produktkoordinator bei FTI Österreich. „Ägypten bietet beispielsweise hervorragende Hotels sowie Sonnengarantie und vielfältige Wassersportmöglichkeiten.“ Aktive Gäste sind auf Zypern ebenso richtig wie auf den Kanaren, wo Golfplätze, Biketrails, Tauchreviere, Wanderrouten und vieles mehr für Abwechslung im Tagesablauf sorgen. Zudem sind auf Zypern alle Angebote auch inklusive Mietwagen buchbar.

Rabatte kombinieren

In Tunesien, dem zweitgrößten Anbieter von Thalasso-Therapien, erwarten die LangzeiturlauberInnen unter anderem großzügige Wellness-Tempel und Ausflüge in die Wüste – ob mit Kamel oder Jeep – sowie zu historischen Stätten wie Karthago. Das Highlight bei diesen ausgedehnten Aufenthalten seien die reduzierten Preise. „Bis zu 25% können Langzeiturlauber sparen, in Kombination mit Frühbucherrabatten sogar noch mehr“, verspricht Schneeberger. Mit einer solchen Kombi reduziere sich beispielsweise die Hotelrechnung im luxuriösen Iberostar Selection Kuriat Palace im tunesischen Badeort Skanes um bis zu 32%, bei Buchung bis Ende August. Für Buchungen bis Ende September gebe es zusätzlich zu den 15%, die LangzeiturlauberInnen erhalten, noch weitere 15% für Early Birds hinzu. Bis 31. Oktober belaufe sich der Rabatt auf 10%, so FTI in einer Pressemitteilung. Langzeitaufenthalte sind in diesem Fall bis 31. März 2024 möglich.

Zusätzliche Extras für LangzeiturlauberInnen

Bei Langzeiturlauben – das sind in der Regel Aufenthalte ab 21 Tagen – profitieren die Gäste vielerorts von Extras wie zusätzlichen Verpflegungsrabatten, inkludiertem Wäscheservice, zusätzlichen Mahlzeiten im À-la-Carte-Restaurant oder Frühstück auf dem Zimmer. Die Goodies werden bei der Buchung automatisch berücksichtigt. (red)