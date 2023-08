„Time to discover“-Roadshow von nicko cruises

An den Abenden stellt nicko cruises seinen Reisebüro-Partnern alle Highlights für die kommende Fluss- und Hochseesaison vor. Die erfahrenen Regionalverkaufsleiter von nicko cruises führen dabei durch den Abend und beantworten alle Fragen rund um die nicko cruises Produkte.

Die Abendveranstaltungen beginnen jeweils um 18:30 Uhr mit einem lockeren Get Together mit Willkommensgetränk und Vorspeisen-Fingerfood. Dann startet die Produktschulung durch die nicko-cruises Vertriebs-Experten. Dabei erhalten die Reisebüro-Partner detaillierte Informationen zu Flotte und Routen auf dem Fluss in der Saison 2024 sowie zu den kommenden Hochseekreuzfahrten und der neuen Weltreise mit VASCO DA GAMA.

Datum und Ort

26.September 2023: Graz - Gösser Bräu

28.September 2023: Wien – Restaurant Leo‘s

Info: Sollte kein passender Termin dabei sein, haben die Expedienten die Möglichkeit, an einem Webinar teilzunehmen. Hierfür werden insgesamt sechs Termine angeboten, an denen die wichtigsten Informationen in circa 60 Minuten zusammengefasst werden. Die Online-Schulungen finden zwischen dem 18. Und 27. September 2023 statt.

Anmeldung: https://www.nicko-cruises.de/roadshow (red)