FTI bietet Agents digitales Reisemagazin & mehr

So bietet das neue digitale Reisemagazin FTI travelMag - das nach Deutschland nun auch in Österreich live ist - unter dem Link travelmag.fti.at interessierten Agents aktuell mehr als 60 „Reisewelten“ von Klassikern wie Ägypten und der Türkei bis zu Exoten wie den Bahamas oder Botswana sowie „Themenwelten“, etwa zu Familienurlaub oder Individualreisen, die auf der digitalen Reiseplattform hinterlegt sind. Alle Welten enthalten darüber hinaus Zusatzinfos, etwa zu Währung, Kultur oder Zeitverschiebung, verorten das Zielgebiet auf Google Maps und stellen auch eine Auswahl an Ausflügen oder Erlebnissen bereit.

„Der FTI travelMag ist in jeder Hinsicht ein Gewinn“, hält Gürkan Taskiran, Sales Manager FTI Österreich & CEE, fest. „Der Umfang eines Veranstalterportfolios, die Hotelbeschreibungen und die Preisinformationen können im Augenblick des Katalogdrucks bereits veraltet sein. Mit dem FTI travelMag halten wir unser Programm hingegen jederzeit aktuell." Aus diesem sowie aus Gründen der Ressourcenschonung hat sich die FTI Group daher dazu entschieden, künftig auf gedruckte Saison- und Jahreskataloge fast gänzlich zu verzichten.

Noch mehr Support für FTI Partner

Außerdem hat FTI diverse Maßnahmen ergriffen, um ab sofort die Beratungszeit pro Kunden zu optimieren. „Eine Gros der Nachfragen im Anschluss an eine Reisebuchung ist beispielsweise die Frage nach dem Online Check-In. Kann ich online einchecken? Und wenn ja, wann und wo? Welcher Reisebüro Mitarbeiter kennt diese Frage des Kunden nicht? “, weiß Gürkan Taskiran und erklärt weiter: „Mit der Einbindung eines QR-Codes sowie einer kurzen Erklärung in den Reiseunterlagen erspart den KollegInnen Zeit, die anders sinnvoller genutzt werden kann“.

Zusammen mit neuem Content auf der Buchungsplattform FTI360 - durch die Anbindung an das Buchungssystem Atcore stehen ab sofort über 16.000 Unterkünfte mehr sowie neue Destinationen wie Namibia, Montenegro, Brasilien, Mexico, Kolumbien oder auch die Bahamas zur Verfügung - sowie mehr Möglichkeiten im travelMag schafft der Reiseveranstalter die Basis, um Reisebüros bei der erfolgreichen Arbeit am Counter tatkräftig zu unterstützen.

In Kürze wird zudem das FTI GROUP Provisionsmodell GJ 2023/24 veröffentlicht. Alle bis zur Veröffentlichung getätigten Buchungen für das Geschäftsjahr 2023/24 bleiben jedoch unangetastet und werden mit den bisherigen Konditionen verprovisioniert. (red)