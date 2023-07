Oceania Cruises startet Kreuzfahrt-Podcast

In dem neuen Kreuzfahrt-Podcast „An Bord bei Oceania Cruises“ geben ExpertInnen nicht nur Einblick über das Reisen mit Oceania Cruises und die kleinen luxuriösen Schiffe, sondern auch was Passagiere in den Zielgebieten erwarten können.

Vier Folgen sind bereits auf Spotify verfügbar - inklusive einer Folge über das neueste Flottenmitglied Vista - und auf Spotify zu finden. Viele weitere sind für das Jahr 2023 geplant. Link dazu HIER

Erlebnisse an Board & an Land

Wie das Kreuzfahrtunternehmen immer wieder hervorhebt, hat es sich auf die Flagge geschrieben, Landerlebnisse abseits des Herkömmlichen anzubieten. Bei den „Go Local“-Touren verbringen Gäste den Tag daher mit Einheimischen und tauchen dadurch besonders tief in die Kultur des Landes ein.

Diese besonderen Aktivitäten werden nun auch allen Zuhörenden - zumindest auditiv - näher vorgestellt.

Aber nicht nur während des Landgangs, sondern auch auf dem Schiff selbst wird Gästen viel Unterhaltung geboten. So berichtet Maik A. Schlüter, Director Business Development, in einer Folge beispielsweise von Whiskey-Tastings, Wine & Dine-Weltreisen und auch der Kunstschule an Bord. (red)