TUI LIVE erleben-Tour auf Rhodos & Karpathos

Los ging es für die Gruppe, die per Eurowings-Flug ab Salzburg bzw. Graz startete, auf Rhodos. Dort checkten die teilnehmenden Agents dann im beliebten TUI Magic Life Plimmiri im Süden der Insel ein. Am ersten Tag standen dann auch schon vier und am nächsten Tag nochmal drei Hotelbesichtigungen an. Darüber hinaus zählte ein gemeinsamer Ausflug in die Stadt Lindos zum Programm der ersten Destination.

Geheimtipp Karpathos

Am dritten Tag ging es gegen Mittag mit der Fähre auf die Insel Karpathos – die unter Griechenlandfans noch als Geheimtipp gilt. Die Agents checkten im Fünf-Sterne Hotel Alimounda Mare in Pigadia ein und machten sich gemeinsam auf den Weg zu zwei Hotelbesichtigungen, bevor es zum gemeinsamen Abendessen ins Konstantinos Palace ging.

Ein besonderes Highlight dieser TUI LIVE erleben-Tour war der Ausflug zum traditionsreichen Dorf Olympos, das eines der außergewöhnlichsten Bergdörfer Griechenlands darstellt. Am 23. Mai besichtigten die Agents dann noch die wichtigsten Hotels auf der Insel aus dem TUI Portfolio, bevor es für sie abends mit Eurowings wieder zurück nach Graz und Salzburg ging. (red)