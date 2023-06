Costa feiert Restart in Asien

Wie Costa Kreuzfahrten heute mitteilte, ist die Costa Serena zurück in asiatischen Gewässern. Mario Zanetti, Präsident von Costa Kreuzfahrten sagte im Zuge der Wiederaufnahme: „Mit der Abfahrt der Costa Serena von Busan feiern wir ein historisches Ereignis für Kreuzfahrten in Asien. Wir sind tatsächlich das erste Unternehmen, das seine Kreuzfahrten in den Süden, nach der Pause aufgrund der Reisebeschränkungen durch die Pandemie, wieder aufnimmt. Ein sehr wichtiger Moment für die Erholung der Kreuzfahrtindustrie in Asien."

Costa Kreuzfahrten in Asien 2023

Die Costa Serena wird von Juni bis Oktober 2023 insgesamt 35 Asien-Kreuzfahrten durchführen. Acht davon sind dabei dem südkoreanischen; die weiteren 27 Kreuzfahrten dem taiwanesischen Markt gewidmet. Als Abfahrtshäfen sind Busan, Sokcho und Pohang in Südkorea sowie Keelung und Kaohsiung in Taiwan geplant.

Weitere Details: Die Reiserouten, die zwischen 4 und 7 Tagen dauern, umfassen einige der schönsten Reiseziele in Ostasien. Darunter insbesondere japanische Highlights wie Otaru, Muroran, Hakodate, Aomori, Fukuoka, Sasebo, Nagasaki, Yatsushiro, Kagoshima, Naha, Ishigaki und Miyakojima. (red)