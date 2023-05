TUI Magic Life Clubtester-Tour in der Türkei & Griechenland

Bei der TUI Magic Life Clubtester-Tour haben Agents die Möglichkeit, sich vom Konzept der Marke und den vielfältigen Möglichkeiten in den Clubs zu überzeugen. Vor Ort konnten die Reisebüromitarbeitenden bei dieser Clubtester Tour neben umfangreichen Clubrundgängen auch ausführliche Gespräche mit Entertainment Managern und Front Office Managern der einzelnen Clubanlagen vor Ort führen. Zudem stand den Agents genügend Zeit zur Verfügung, um das TUI Magic Life Konzept individuell zu testen und wertvolle Informationen für zukünftige Verkaufsgespräche zu sammeln.

Start in Bodrum

Am ersten Tourtag checkten die Agents im TUI Magic Life Bodrum ein und verbrachten einen gemütlichen Abend im Spezialitätenrestaurant Fish & Grill. Am zweiten Tag ging es für die Reisenden in die Altstadt von Bodrum mit anschließendem Aperitif in der „Wunderbar“ des Clubs.

Weiter nach Sarigerme

Danach ging es nach Sarigerme, wo die Agents für die nächsten drei Tage im TUI Magic Life Sarigerme an der Türkischen Ägäis eincheckten. Bei einem Halbtagesausflug erlebten die Reisebüromitarbeitenden mit einem Eco-Boot eine entspannte Fahrt am Dalyanfluss. Das Boot führte an den antiken lykischen Gräbern vorbei, die vor Tausenden von Jahren in die Felswände gehauen wurden. Anschließend besuchten sie das Schildkröten-Rettungszentrum, das von der TUI Care Foundation unterstützt wird, und als eines der wichtigsten Umweltprogramme darauf abzielt, neugeborene Schildkröten in der Türkei zu schützen und das Bewusstsein für den Schutz der Meeresschildkröten in den Tourismusgebieten an der südlichen Ägäisküste zu stärken. Zum Abschluss des Ausflugs wurden die Agents mit dem Bus zu einem der schönsten Strände der Türkei - zum Iztuzu Beach - gebracht.

Abschluss auf Rhodos

Der TUI Magic Life Club Plimmiri auf Rhodos war die letzte Station dieser Clubtester-Tour für die Agents. Nach der Fährenüberfahrt konnten sich die Reisebüromitarbeitenden vom Clubangebot hautnah überzeugen und das Sport-, Kulinarik- und Freizeitangebot ausführlich testen. Nach einem abschließenden gemeinsamen Mittagessen im Club ging es von Rhodos mit Austrian Airlines zurück nach Wien und mit Condor zurück nach München. (red)