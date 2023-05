Einstieg der Lufthansa bei ITA-Airways fix

Gestern berichtete tip-online.at noch darüber, dass der Einstieg näher rücke - jetzt ist er schon fix. Das teilten beide Seiten noch am gestrigen Abend anlässlich der Vertragsunterzeichnung mit. So vereinbarte Lufthansa im Rahmen des Treffens mit dem italienischen Staat in Rom die Übernahme einer Minderheit an ITA Airways.

41% für 325 Mio. EUR

Die Lufthansa übernimmt - wie bereits zuvor kolportiert - für 325 Mio. EUR 41% der Fluglinie. Die italienische Regierung werde 250 Mio. EUR in das Unternehmen einbringen. Es seien Optionen für eine vollständige Übernahme auf mittlere Sicht vereinbart worden, die von der Ertragslage und der Verschuldung von ITA abhängig sei.

