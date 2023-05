Schauinsland-reisen präsentiert die Winterkataloge

Ob Inselurlaub auf GRANZAROTE, ein Trip in die THAIMIRATE oder Strandurlaub in TÜRGYPTEN – wer im Herbst und Winter dem nasskalten Wetter entfliehen und die warmen Schuhe gegen Flip-Flops tauschen möchte, hat dafür vielfältige Möglichkeiten. Schauinsland-reisen hat zahlreiche Hotels in erster Strandlage neu ins Programm genommen, über die sich Reisebüros und deren KundInnen ab jetzt in drei druckfrischen Winterkatalogen informieren können. „Schon mit unseren Sommerkatalogen haben wir in den Reisbüros für viel Gesprächsstoff gesorgt. Jetzt sorgen wir erneut dafür, dass unsere Gäste direkt beim ersten Blick auf die Kataloge in Urlaubsstimmung kommen“, erklärt Touristikchef Andreas Rüttgers. „Wir haben uns bei der Zusammenstellung unserer Produkte wieder breit aufgestellt – von ausgewählten, aber gut bezahlbaren 3-Sterne-Hotels bis zu extravaganten Luxusresorts ist alles dabei, so dass wir alle Urlaubsträume verwirklichen können.“

Neue Hotels in erstklassiger Lage in Ägypten

Neu erbaut und erstmalig ab dem kommenden Winter im Programm ist das 5-Sterne True Beach Resort in Marsa Alam, das über einen Resort- und einen Village-Bereich verfügt. Das Hotel, das schauinsland-reisen exklusiv unter Vertrag hat, liegt an einem der schönsten Strandabschnitte der Region, direkt an einer wunderschönen Lagune. In Marsa Alam öffnet ab November außerdem erstmals ein Hotel der Sunrise-Kette. Das 5-Sterne Sunrise Anjum Resort Marsa Alam ist ein weiteres schauinsland-reisen-Original, liegt ebenfalls in erster Strandreihe und bietet ideale Bedingungen für Schnorchler und Taucher.

Auch in El Gouna wurde das Angebot stark ausgebaut. schauinsland-reisen bietet seinen Gästen dort in mehreren bekannten und beliebten Hotels besonders attraktive Preise, beispielweise im 5-Sterne Sheraton Miramar, das sich mit mehreren Gebäuden über insgesamt neun kleine Inseln erstreckt, oder im 4-Sterne Sultan Bey, das vor allem aufgrund seiner Lage inmitten mehrerer kristallklaren Lagunen für unmittelbare Urlaubsstimmung sorgt. Intensiviert wird außerdem die Zusammenarbeit mit Pickalbatros. Im 5-Sterne Pickalbatros Jungle Aqua Park by Neverland in Hurghada gibt es ab dem kommenden Winter neue vom Verantalter und Pickalbatros gemeinsam gestaltete Bungalow-Superior-Zimmer. Der besondere Stil dieser schauinsland-reisen-Original-Zimmer hebt sich deutlich von den anderen Zimmertypen ab.

Langzeiturlaub – Angebote für jeden Geldbeutel

Auch zum Überwintern bieten sich den Gästen von schauinsland-reisen wieder zahlreiche Möglichkeiten. Ein beliebtes Ziel für Langzeiturlauber sind die Kanaren. Auch dort hat schauinsland-reisen neue Hotels ins Portfolio genommen, beispielsweise das 4-Sterne Los Olivos Beach Resort in Costa Adeje auf Teneriffa. Für preisbewusste Kunden empfiehlt sich ein Blick auf die Angebote in Tunesien. Dort verfügt das 4-Sterne Hotel Skanes Serail in jeder Kategorie auch über renovierte Zimmer, die exklusiv über schauinsland-reisen buchbar sind. Das Hotel bietet ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Bei früher Buchung kostet dort ein vierwöchiger Aufenthalt mit AI-Verpflegung inklusive Flug zum Teil weniger als 900 EUR pro Person.

Auf der Fernstrecke hält schauinsland-reisen unter anderem in Thailand neue Angebote bereit. Am Mai Khao, dem nahezu unberührten Strandabschnitt der Westküste Phukets, befindet sich das 4-Sterne D'Varee Mai Khao Beach Resort. Dieses schauinsland-reisen-Original ist unter anderem mit AI-Verpflegung buchbar und bietet beispielsweise in Kombination mit den wunderschönen Pool Access-Zimmern ein Rundum-Wohlfühl- und Sorglospaket.

Hotels für jede Altersklasse

Auffällig ist auch der sich zuletzt immer weiter verstärkende Trend, dass Regionen und Hotels, die lange Zeit vorwiegend von langjährigen Stammgästen besucht wurden, inzwischen auch immer häufiger ein jüngeres Publikum ansprechen. Ein Beispiel dafür ist Funchal auf Madeira. Dort gibt es im 4-Sterne NEXT by Savoy Signature ab dem kommenden Winter exklusiv bei schauinsland-reisen für Young Traveler unter 30 besondere Konditionen im Studio Meerblick. Erstmals im Winterprogramm mit dabei ist das 4-Sterne Alto Lido, das der Veranstalter weiterhin exklusiv unter Vertrag hat. Das Hotel, das vor allem mit seiner zum Strand gerichteten Sonnenterasse, verspricht einen traumhaften Aufenthalt für UrlauberInnen jeder Altersklasse. Auch Teneriffa zieht inzwischen immer mehr junge UrlauberInnen an. schauinsland-reisen hat dort zum Beispiel das unter anderem bei Surfern beliebte 3-Sterne Playa Sur Tenerife in El Medano im Angebot.

Preisentwicklung und Frühbucherkonditionen

Die Preise für Urlaubsreisen entwickeln sich zielgebietsübergreifend entsprechend der allgemeinen Preisdynamik nach oben. Entgegensteuern können Gäste von schauinsland-reisen dabei bis Ende Juni und zum Teil auch noch bis Ende August mit frühzeitiger Buchung. Wer die Hotelrabatte mit weiteren Angeboten wie beispielsweise Super-Sparzimmer, Zimmer- oder Verpflegungsupgrade kombiniert, kann bis zu 40% sparen. „Generell lohnt sich eine frühe Buchung“, empfiehlt Touristikchef Andreas Rüttgers. „Wer flexibel ist und sich nicht auf ein bestimmtes Hotel oder eine bestimmte Reisezeit festgelegt hat, kann darüber hinaus umso mehr Geld sparen.“ (red)