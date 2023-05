Hurtigruten Expeditions bietet neue Agent-Tarife

Agents können ab sofort von Sonderkonditionen für die Expeditions-Seereisen ab/bis Hamburg im Sommer und Herbst 2023 profitieren. Dabei erleben Reisende einerseits die traditionsreiche Postschiffreise, andererseits können sie an Bord auch zum Hurtigruten- und Norwegen-Experten werden, denn: Interessierten werden an Bord zahlreiche Vorträge über die gerade befahrene Region sowie Wissenswertes über die Naturereignisse, die Norwegens Küste einzigartig machen, geboten. Landausflüge wie Wanderungen oder Kajaktouren sowie ein umfangreiches Angebot an Bord runden das Reiseerlebnis ab.

Sommer-Expeditionen: Mai bis September 2023

Auf der 15-tägigen Entdeckungsreise mit MS Otto Sverdrup ab Hamburg entlang der norwegischen Küste steht die Sonne bis zu 24 Stunden über dem Horizont. Eine ideale Kulisse für Aktivitäten auf See und an Land, wie ein Besuch der Insel Senja oder des Hjørundfjord, einem der schönsten und längsten Fjorde Norwegens.

PEP-Angebot: Für ein gemeinsames Reiseerlebnis sind die Expedienten-Angebote bei Doppelbelegung bereits ab 999 EUR pro Person in der POLAR Innenkabine und ab 1.399 EUR pro Person in einer POLAR Außenkabine buchbar. Für Alleinreisende gilt ein Aufpreis von 50%.

Winterabenteuer: September bis Oktober 2023

In den Wintermonaten ist der Höhepunkt der 15-tägigigen Entdeckungsreise die Jagd nach dem Nordlicht. Deshalb verbringt MS Otto Sverdrup auf den Winterreisen mehr Zeit nördlich des Polarkreises, wo die Chance auf Polarlichter besonders hoch ist.

PEP-Angebot: Die Exklusivpreise für Expedienten in den Monaten September und Oktober beginnen ab 1.499 EUR pro Person für eine Innenkabine und ab 1.999 EUR pro Person für eine Außenkabine – jeweils bei Doppelbelegung. Für Alleinreisende gilt ebenfalls ein Aufpreis von 50%.

Nähere Informationen:

Die verfügbaren Reisetermine für die Expedienten-Angebote mit MS Otto Sverdrup im Sommer und Herbst 2023 sind HIER einsehbar.

Alle Informationen und Preise rund um Expeditions-Seereisen für Expedienten sind auch im Hurtigruten Agenten-Portal unter: agentportal.hurtigruten.com/login zu finden. (red)