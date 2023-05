TUI Das Reisebüro: Neueröffnung in Gänserndorf

„Neben dem Standort in Groß-Enzersdorf ist die Filiale in Gänserndorf das zweite neue TUI Reisebüro in Niederösterreich und es freut mich ganz besonders, dass wir an beiden Standorten auf langjährige und erfahrene Mitarbeiterinnen zurückgreifen können“, sagte Markus Jurasek, TUI Verkaufsleiter für Österreich, im Rahmen der feierlichen Eröffnung.

Neben Jurasek war auch TUI Österreich Vertriebsdirektorin Ines Wasner vor Ort, um die rund 50 interessierten Gäste gemeinsam mit dem Reiseprofi-Team aus Gänserndorf, zu begrüßen. Diesen wurde nicht nur eine Präsentation der beliebtesten Sommerdestinationen sowie eine Weinverkostung vom Weingut Meierhof Raggendorf geboten - auch ein Glücksrad mit attraktiven Preisen durfte nicht fehlen

Erfahrenes Team steht für Beratung bereit

Mit 180 Reisezielen weltweit bietet TUI eine breite Angebotsvielfalt – vom Strandurlaub über Rundreisen bis hin zu Kreuzfahrten und Städtetrips. Am neuen Standort stehen KundInnen für all ihre Urlaubs- und Ausflugsanfragen das bewährte und bekannte Team rund um Büroleiterin Gabriele Proksch zur Verfügung.

Aktuell sind für den Sommer 2023 die Länder rund ums Mittelmeer bei den niederösterreichischen TUI Gästen am stärksten nachgefragt: Am meisten gebucht werden Reisen nach Griechenland, in die Türkei und nach Spanien. (red)