75 Jahre Costa: Kreuzfahrten zum Sonderpreis

Wer bis Ende Juni bei Costa Kreuzfahrten bucht, kann von den aktuellen All Inclusive Angeboten profitieren. Die Aktion gilt für eine große Auswahl an Kreuzfahrten mit Abfahrten zwischen April 2023 und Februar 2024. Reisebegeisterte können sich beispielsweise für eine Sommerreise nach Nordeuropa entschließen, einen lauen Herbst im Mittelmeer verbringen, oder im Winter die fernen Destinationen der Karibik oder der Emiraten entdecken.

„Wir sind sehr stolz, dass wir in diesem Jahr unser 75. Jubiläum feiern und freuen uns, dieses schöne Ereignis durch eine spezielle Promotion-Aktion auch mit unseren Gästen teilen zu können: Passend zu 75 Jahren Costa bieten wir 75 All Inclusive Kreuzfahrten zum Jubiläumspreis an – so steigt die Vorfreude auf den Sommer-Urlaub“, sagt Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland von Costa Kreuzfahrten.

Ausgewählte Reiserouten & Ausflüge

Die 75 Kreuzfahrten, die für die Jubiläumsaktion ausgewählt wurden, spiegeln den Pioniergeist von Costa wider. Reisende können spannende Destinationen im westlichen und östlichen Mittelmeer anlaufen oder die faszinierenden Landschaften Nordeuropas erleben. Um diese Reiseziele noch intensiver und authentischer zu erleben, hat Costa ein neues Ausflugsangebot entwickelt, das es den Gästen ermöglicht die Destinationen abseits der bekannten Pfade zu entdecken.

Wer sich für ein Abenteuer im östlichen Mittelmeer entscheidet, kann beispielsweise mit einem Geländewagen Lavaformationen und Dörfer an den Hängen des Ätna auskundschaften, eine Welt aus Schluchten in der Grotte di Castellana erleben oder Fotos inmitten der charakteristischen Farben von Malta machen. Bei den Reiserouten im westlichen Mittelmeer werden kulturelle Schätze in Cagliari und die ungewöhnlichen Formen der Vulkanfelsen der Calanques de Piana in Ajacciobestaunt. Tarent offenbart seine barockste Seite und in La Spezia wird die Kulinarik erforscht.

Mit der Costa Firenze erreichen die Gäste Lanzarote mit ihren spektakulären Mondlandschaften, entdecken die Schönheiten der Blumeninsel Madeira und erleben das Beste von Valencia inklusive einer Verkostung von Tapas, Horchata und Farton.

Die Costa Fortuna bringt Reisende zu den wundervollen Stränden von Mykonos und den historisch-architektonischen Schönheiten von Rhodos. Die Nordeuropa-Route von Costa macht sich auf zu den historischen Gassen Stockholms, lässt die Gäste an Bord eines kleinen Boots das einzigartige städtische Archipel von Helsinki mit Saunen am Wasser und charmanten Villen genießen und zwischen den Wasserfällen und majestätischen Bergen den Lysefjord bestaunen.

Für alle, die Inspirationen für den Herbst- und Winterurlaub 2023/2024 suchen, hat Costa auch Kreuzfahrten in die Vereinigten Arabischen Emirate (Dubai, Abu Dhabi), nach Katar (Doha) und in den Oman (Maskat) mit dem neuesten Flaggschiff Costa Toscana mit Fly & Cruise-Paket im Angebot, sowie 14-tägige Routen in der Karibik mit der Costa Pacifica, ebenfalls als Fly & Cruise buchbar.

Purer Genuss an Bord

Zu den All Inclusive Benefits zählen unbegrenzte Getränke den ganzen Tag über ("MyDrinks"-Getränkepaket), ein typisch italienisches und internationales Frühstück sowie die ausgezeichnete Küche von Costa zu Mittag und am Abend. Beim Abendessen an Bord genießen die Gäste die "Destination Dishes", die den Costa-Reisezielen gewidmet sind und von den Sterneköchen Bruno Barbieri (italienische Küche), Hélène Darroze (französische Küche) und Ángel León (spanische Küche) kreiert wurden. Zudem stehen zahlreiche Bars und Unterhaltungsangebote mit einer Reihe exklusiver Costa-Shows zur Wahl. (red)