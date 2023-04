Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Betriebe

Vor mehr als 30 Jahren wurde das Österreichische Umweltzeichen ins Leben gerufen, das als staatlich geprüftes Umweltsiegel Produkte und Dienstleistungen jener Unternehmen auszeichnet, die eine konsequente Orientierung an Umweltschutz und Nachhaltigkeit aufweisen und die Einhaltung der Umweltzeichen-Richtlinien anhand eines Gutachtens von einer qualifizierten unabhängigen Prüfstelle nachweisen.

„Wir brauchen Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Handeln, um der Klimakrise aktiv gegenzusteuern und gleichzeitig für eine gute Zukunft für uns alle sorgen zu können. Ich freue mich, dass weitere österreichische Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen an den strengen ökologischen, gesundheitlichen und qualitativen Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens ausrichten. Die WeFair Wien ist für diese feierliche Verleihung die ideale Bühne“, betont Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Nachhaltigkeitssiegel für touristische Betriebe

Die nachhaltige Hotellerie (UZ 200 Beherbergungsbetriebe) erhielt Zuwachs mit dem Hotel Das Reinisch in Schwechat-Mannswörth und den beiden Wiener Betrieben Hotel Spiess & Spiess in Erdberg und Hotel Regina im neunten Bezirk. Hotel Regina und Hotel Das Reinisch erhielten neben dem Österreichischen Umweltzeichen auch das europäische Pendent, das EU Ecolabel. Als nachhaltiger Veranstalter von Green Meetings und Events (UZ 62) und als grün zertifizierte Tagungs- und Eventlocation (UZ 200) wurde der Impact Hub Vienna in Wien-Neubau ausgezeichnet. Die auf ökologische Schulungen im Tourismus- und Gastronomiebereich spezialisierte Bekom Akademie nahm das Nachhaltigkeitssiegel für Bildungseinrichtungen (UZ 302) mit nach Fürstenfeld.

Weitere ausgezeichnete Unternehmen außerhalb der Touristik:

Kategorie Produkte Druckerei Rutzky GmbH (St. Pölten, Niederösterreich) – Druck- und Recyclingpapierprodukte

KATHREIN Privatbank Aktiengesellschaft (1. Bezirk, Wien) – Nachhaltige Finanzprodukte

MO.Point Mobilitätsservices GmbH (12. Bezirk, Wien) – Mobilität

PRINTSHOP Sofortdruck- und HandelsgmbH (1. Bezirk, Wien) – Druck- und Recyclingpapierprodukte

(red)