Lobster bietet Wellness- & Gesundheitsreisen- Schulungsserie

Für den Verkauf und die Beratung von Wellness und medizinischen Gesundheitsreisen ist ein tiefergehendes Verständnis und Wissen seitens der Reiseverkäufer notwendig. Was bedeutet beispielsweise Kryotherapie, Sound Healing, TCM, Ayurveda, Detox, Bioplasma, Longevity, Revitalisierung, Energiebehandlung und IV Therapie genau? Um Agents mit genau diesem Wissen auszustatten, startet nun eine intensive Schulungsreihe dazu.

Wellness-Experten werden & profitieren

Die Schulungsreihe besteht aus insgesamt acht Bausteinen. Jedes der Lobster Experience Wellness Hotels hat seine eigene Besonderheit und sein eigenes Konzept. Durch die Live-Zuschaltung von Sales Managern, Therapeuten oder Ärzten aus den Hotels, möchte Lobster einen intensiven Einblick geben.

Vorteile als Lobster Wellness Experte:

Zertifikat und Post auf den Lobster Experience Social-Media-Kanälen

Qualifizierung (zur Bewerbung) für eine Teilnahme zur nächsten loop wellness (30.9.- 4.10. im Zulal Wellness Resort by Chiva Som, Qatar)

Einladungen zu den Fam Trips der jeweiligen Hotels

Infos zu allen Neuerungen & Specials der Hotels

Wertvolles Wissen aus erster Hand, um Kunden besser im Wellness-Bereich beraten zu können

Teilnahme an der Verlosung von Hotelgutscheinen am Ende der Schulungsreihe

Folgende Schulungen stehen zur Verfügung:

Schulung im April:

19.04. | 10 Uhr | ZULAL Wellness Resort by Chiva Som | Qatar

Schulungen im Mai

03.05. | 10 Uhr | Lefay Resort & SPA Dolomiti und Lefay Resort & SPA Lago di Garda | Italien

16.05. | 16 Uhr | Palmaia – the House of Aia | Mexiko

31.05. | 10 Uhr | RAKxa Wellness & Medical Retreat | Thailand

Schulung im Juni:

07.06. | 10 Uhr | Terme di Saturnia Spa & Golf Resort | Italien

Schulungen im Juli

05.07. | 10 Uhr | Kamalaya Koh Samui Wellness Sanctuary & Holistic Spa | Thailand

19.07. | 10 Uhr | Palace Merano | Italien

26.07. | 10 Uhr | Abschluss Wellness Schulung und Auszeichnung der Lobster Wellness Experten Anmeldung

Lobster empfiehlt an mindestens 6 der Termine teilzunehmen, denn: nach der letzten Hotelschulung am 19. Juli wird ein Survey mit Fragen zu den vorgestellten Hotels, den Wellness-Methoden, Konzepten und Packages an die Teilnehmer versendet sowie ein Zertifikat ausgestellt.

Anmeldung zur Lobster Wellness-Schulungsreihe HIER

Rückfragen zu den Webinaren können an lisa@lobster-experience.com gestellt werden. (red)