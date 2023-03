Steiermark: neue Dachmarke & Sommernews 2023

Seit Mitte Jänner 2023 arbeitet die Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH/STG konkret an der Weiterentwicklung von der Tourismusmarke zur Dachmarke für alle Bereiche des Standortes Steiermark von Wirtschaft bis Forschung, von Technologie über Industrie bis Landwirtschaft, von Kultur bis Sport - zuzüglich zum Tourismus. Den Ergebnissen einer aktuellen Steiermark-Befragung zum Tourismus- und Standort-Bewusstsein der SteirerInnen zufolge sehen 94% den Tourismus als sehr bedeutend für die Steiermark und deren wirtschaftliche Entwicklung an. Für fast zwei Drittel der Befragten wurde das Bundesland als internationaler Standort in den letzten Jahren attraktiver. Dreiviertel finden, dass die Steiermark als Wirtschaftsstandort attraktiv für neue Betriebe, aber auch für neue Arbeitskräfte ist. Das Image des Landes wird primär als erholsam, genussvoll, gemütlich und familienfreundlich beurteilt.

„Unser positives Image als das ‚Grüne Herz Österreichs‘ werden wir künftig noch intensiver über die Landesgrenzen hinweg in den Vordergrund rücken und mit der neuen touristischen Nachhaltigkeitsstrategie auch in allen elf Erlebnisregionen weiter stärken“, kündigt Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl an. Michael Feiertag, Geschäftsführer Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH: „57% sagen, dass ihnen in der letzten Zeit das Grüne Herz als Symbol aufgefallen ist. Diesen Wert werden wir heuer mehr als nur steigern. Zum einen wird uns die neue Dachmarke einen größeren Wirkungsgrad bescheren, zum anderen wird unsere Foto-Aktion Ein Herz geht um die Welt den Radius erweitern. Auf einer Weltkarte wird dann ersichtlich, wo überall das Grüne Herz als Gruß aus der Steiermark klebt.“

„Ein Herz geht um die Welt”

Seit Anfang März liegen in allen steirischen Gemeinden, in allen Büros der Erlebnisregionen und in der Graz-Info in der Herrengasse die beliebten „Herz-Pickerln“ auf – für Einheimische wie Gäste. Auf steiermark.com/gruenes-herz können diese auch bestellt werden. Ab Juni ruft die Fotoaktion Ein Herz geht um die Welt dazu auf, das Grüne Herz in die Welt hinauszutragen und zu fotografieren und hochzuladen. Die besten Fotos gewinnen.

Elf Reiseziele im Sommer 2023

Das Friedenskircherl als schönster Platz Österreichs (als Gewinner der ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“) steht mit ausgetüfteltem Verkehrskonzept neben dem neuen Trailpark Haus-Aich im Zentrum der Region Schladming-Dachstein. Damit bietet die Region neben den Reiteralm Trails ab 1. Juli nun ein MTB-Komplettangebot für Einsteiger wie Profis. Im Thermen- & Vulkanland lockt der neue Glücksweg auf 23 Stationen in Hatzendorf. Im Ausseerland Salzkammergut bereitet man sich einerseits für das 63. Narzissenfest von 1. Bis 4. Juni vor, andererseits auf das Kulturhauptstadtjahr 2024.

Die Region Graz feiert 20 Jahre Kulturhauptstadtjahr 2003 mit Kunsthaus, Murinsel und Skulpturenpark, zudem locken die neuen Wassersportmöglichkeiten von SUP, Kajak bis zum 5x13 m großen Floss für 50 Personen auf der Mur im Stadtgebiet. Neu ist das Robert Stolz Museum ab 24. Juni. In der Südsteiermark verwandeln sich von 17. bis 23. April acht kulturaffine Weingüter in Ateliers und Galerien, bevor sich dann alles wieder ums Wandern und Radfahren/MTB in den Weinbergen dreht.

Weiter flussaufwärts, in Murau, gedenkt man der Herrin von Murau vor 400 Jahren. Anna Neumann ist eine Ausstellung im Rathaus gewidmet. Das Murtal sucht diesen Sommer den „King“ und die „Queen of Murtal“ zwischen 1. Mai und 31. August unter den Rennrad- und Mountainbike-Begeisterten. Darüber hinaus feiert der Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen sei 40-jähriges Bestehen. Erzberg Leoben setzt voll auf den neuen Weitwanderweg Styrian Iron Trail rund um den Erzberg, die Hochsteiermark auf den 180. Geburtstag Peter Roseggers mit Waldschule, Geburtshaus und Landmuseum bis zur Roseggerwoche von 3. bis 10. Juni 2023, Roseggerwanderungen und -Lesungen.

Bei der 2. Steiermark Schau, die derzeit in Wien zu sehen ist, dreht sich alles um die „Die Vielfalt des Lebens“ in der Oststeiermark. Dazu wurde im Tierpark Herberstein das neue Haus der Biodiversität gestaltet. Zusätzliche Stationen in der Tierwelt sowie im angrenzenden Naturschutzgebiet Feistritztal-Klamm laden zur Auseinandersetzung mit der Erhaltung der Artenvielfalt ein. Im Gesäuse stehen im Frühling/Sommer 50 Tiny Homes, 30 Van-Stellplätze und Highspeed Internet für 66 Arbeitsplätze beim Remote Work Campus des Grazer Start-ups „Emma Wanderer" zur Verfügung.

Mehr zur Steiermark: www.steiermark.com