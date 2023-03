Leonardo Hotels: Neue Kollektion an Individualhotels

Leonardo Hotels kommt mit einer neuen Kollektion auf den Markt, die Häuser jenseits des Mainstreams vereint und europaweit ausgerollt werden soll. Aufgenommen in den erlesenen Kreis der Leonardo Limited Edition werden demnach nur Häuser, die - so das Unternehmen - "Seele und Persönlichkeit haben". Das könne beispielsweise durch eine exklusive Location, ein herausragendes Design oder eine besondere Historie sein. In jedem Fall sollen die exklusiven Häuser Gästen das Gefühl geben, "vollständig in den Erlebnisraum Hotel einzutauchen" sodass sie immer wieder zurückkehren wollen.

Limited Edition als Gütesiegel

Die sorgsam zusammengestellten Empfehlungen der Leonardo Limited Edition dienen der Zielgruppe als Gütesiegel für ein Gasterlebnis, das nachwirkt und Reisen auf ein neues Niveau hebt. Dabei gleicht kein Haus dem anderen: Die Range der ausgewählten Individualhotels reicht vom kleinen, feinen Suiten-Hotel bis zum großzügigen City-Standort mit mehreren hundert Zimmern. Was sie dabei aber alle eint sei "die Liebe zur Gastfreundschaft und ihre eigene, durch und durch persönliche Handschrift", so Leonardo Hotels in der Aussendung.

Die ersten Häuser der Kollektion

Leonardo Hotels plant, ihre Leonardo Limited Edition europaweit auszurollen. Erste Projekte sind bereits unterschriftsreif, weitere in der Planung. Die Fattal Hotel Group, Mutter der Leonardo Hotels und größte Hotelgruppe Israels, hat in diesen Tagen das erste Haus seiner brandneuen Limited Edition außerhalb Europas eröffnet: Das Botanica Hotel in Haifa ist ein beeindruckendes Bauwerk in spektakulärer Lage - und ein Paukenschlag zum Launch der neuen Kollektion ausgesuchter Individualhotels auf internationaler Bühne. Der exklusive Newcomer liegt in der geschichtsträchtigen Deutschen Kolonie, am Fuße der berühmten Hängenden Gärten der Bahai – Pilgerstätte, Friedenssymbol und seit 2008 Weltkulturerbe der UNESCO. Eine außergewöhnliche Location von hoher historischer und kultureller Bedeutung, ein Haus in landschaftlicher Idylle und der Komfort eines Premium-Lifestyle-Hotels mit Spa und hohem Erholungswert.

Dem Premierenstück der neuen Kollektion in Haifa sollen auch schon bald weitere Häuser im europäischen Raum folgen: das exklusive Alden Suite Hotel in Zürich, die Londoner Ikone The Dilly Hotel Piccadilly, das elegante The Midland in Manchester sowie das imposante The Grand Brighton, seit 1864 eine der schönsten Herbergen an der Strandpromenade im englischen Seebad Brighton. (red)