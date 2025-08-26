Miller: Einladung zum Chile-Webinar

Im Mittelpunkt des Webinars "Chile intensiv: Einblicke, Routen & Hoteltipps" stehen praktische Informationen für die Beratung rund um eine der vielseitigsten Destinationen Südamerikas.

Chile bietet von der Atacama-Wüste bis nach Patagonien eindrucksvolle Naturerlebnisse, die sich individuell oder in Gruppen bereisen lassen. Mit steigender Nachfrage nach Fernreisen wächst der Bedarf an fundierter Beratung – genau hier setzt das Webinar an.

Regionen, Routen und Hotel-Insights

Gabriele Steur, Abteilungsleiterin für Südamerika bei Miller Reisen, gibt einen Überblick über zentrale Reisegebiete Chiles, persönliche Eindrücke von der Carretera Austral sowie konkrete Routenvorschläge. Zusätzlich stellt sie ausgewählte Hotels vor – darunter Explora Hotels, Tierra Hotels und das andBeyond Vira Vira.

Ziel ist es, Reisebüros nicht nur Inspiration, sondern direkt nutzbares Praxiswissen zu bieten – etwa zu Kombinationen verschiedener Regionen oder zur Positionierung hochwertiger Unterkünfte im Beratungsgespräch. Die Teilnahme ist kostenlos.

Datum: 27. Ausgust 2025

Uhrzeit: ab 11:00 Uhr

Anmeldung unter: www.miller-reisen.de/webinare (red)