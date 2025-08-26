| news | schulung» reisebüro
Miller: Einladung zum Chile-Webinar
Im Rahmen des „Miller Mittwochs“ erwartet Agents am 27. August ein kostenloses Webinar mit Infos zu Routen, Regionen und Hotels in Chile.
Im Mittelpunkt des Webinars "Chile intensiv: Einblicke, Routen & Hoteltipps" stehen praktische Informationen für die Beratung rund um eine der vielseitigsten Destinationen Südamerikas.
Chile bietet von der Atacama-Wüste bis nach Patagonien eindrucksvolle Naturerlebnisse, die sich individuell oder in Gruppen bereisen lassen. Mit steigender Nachfrage nach Fernreisen wächst der Bedarf an fundierter Beratung – genau hier setzt das Webinar an.
Regionen, Routen und Hotel-Insights
Gabriele Steur, Abteilungsleiterin für Südamerika bei Miller Reisen, gibt einen Überblick über zentrale Reisegebiete Chiles, persönliche Eindrücke von der Carretera Austral sowie konkrete Routenvorschläge. Zusätzlich stellt sie ausgewählte Hotels vor – darunter Explora Hotels, Tierra Hotels und das andBeyond Vira Vira.
Ziel ist es, Reisebüros nicht nur Inspiration, sondern direkt nutzbares Praxiswissen zu bieten – etwa zu Kombinationen verschiedener Regionen oder zur Positionierung hochwertiger Unterkünfte im Beratungsgespräch. Die Teilnahme ist kostenlos.
- Datum: 27. Ausgust 2025
- Uhrzeit: ab 11:00 Uhr
Anmeldung unter: www.miller-reisen.de/webinare (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
