Summer Chillout Event mit airtours und Four Seasons


Summer Chillout Event mit airtours und Four Seasons
Zehn LuxusreiseexpertInnen folgten der Einladung von airtours und Four Seasons zu einem entspannten Networking-Event auf der Alten Donau.

Am 18. August organisierte Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Manager airtours Österreich, gemeinsam mit Four Seasons ein exklusives Abendevent für zehn LuxusreiseexpertInnen. Im Rahmen einer Bootsfahrt auf der Alten Donau wurde ein BBQ an Bord serviert.

Austausch in entspannter Atmosphäre

Im Mittelpunkt des Abends stand der persönliche Austausch mit Anita Abel, Director of Sales Four Seasons Resorts Maldives, die aktuelle Informationen zu den Häusern der Marke auf den Malediven präsentierte. Darüber hinaus nutzten die teilnehmenden VertriebspartnerInnen die Gelegenheit, sich in ungezwungener Atmosphäre über Neuigkeiten aus dem airtours-Portfolio zu informieren. (Red)


  adabei, airtours, agents, four seasons, tui, sommer-event, sommerevent

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



