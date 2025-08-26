Summer Chillout Event mit airtours und Four Seasons

Am 18. August organisierte Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Manager airtours Österreich, gemeinsam mit Four Seasons ein exklusives Abendevent für zehn LuxusreiseexpertInnen. Im Rahmen einer Bootsfahrt auf der Alten Donau wurde ein BBQ an Bord serviert.

Austausch in entspannter Atmosphäre

Im Mittelpunkt des Abends stand der persönliche Austausch mit Anita Abel, Director of Sales Four Seasons Resorts Maldives, die aktuelle Informationen zu den Häusern der Marke auf den Malediven präsentierte. Darüber hinaus nutzten die teilnehmenden VertriebspartnerInnen die Gelegenheit, sich in ungezwungener Atmosphäre über Neuigkeiten aus dem airtours-Portfolio zu informieren. (Red)