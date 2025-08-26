| news | adabei» reisebüro
Summer Chillout Event mit airtours und Four Seasons
Zehn LuxusreiseexpertInnen folgten der Einladung von airtours und Four Seasons zu einem entspannten Networking-Event auf der Alten Donau.
Am 18. August organisierte Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Manager airtours Österreich, gemeinsam mit Four Seasons ein exklusives Abendevent für zehn LuxusreiseexpertInnen. Im Rahmen einer Bootsfahrt auf der Alten Donau wurde ein BBQ an Bord serviert.
Austausch in entspannter Atmosphäre
Im Mittelpunkt des Abends stand der persönliche Austausch mit Anita Abel, Director of Sales Four Seasons Resorts Maldives, die aktuelle Informationen zu den Häusern der Marke auf den Malediven präsentierte. Darüber hinaus nutzten die teilnehmenden VertriebspartnerInnen die Gelegenheit, sich in ungezwungener Atmosphäre über Neuigkeiten aus dem airtours-Portfolio zu informieren. (Red)
adabei, airtours, agents, four seasons, tui, sommer-event, sommerevent
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
26 August 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
Miller: Einladung zum Chile-Webinar
Im Rahmen des „Miller Mittwochs“...
Anex-Marken: Sommer 2026 ab sofort buchbar
Die Marken der Anex Gruppe...
DRV-Kongress: Pauschalreiserichtlinie und Politik im Fokus
Politische Rahmensetzung in unsicheren Zeiten,...
Kuoni stärkt Führungsteam in den Tochtergesellschaften
Die Gesellschafter der Kuoni-Group erweitern...
alltours: Einladung zur Österreich-Roadshow im November
alltours lädt Agents im November...