Halloween-Highlights in Neuengland

Der Herbst bringt in Neuengland nicht nur spektakuläre Laubfärbung, sondern auch ein breites Veranstaltungsangebot zum Thema Halloween. In mehreren Bundesstaaten erwarten BesucherInnen kreative Feste, interaktive Rundgänge und familienfreundliche Aktivitäten – ideal für USA-Reisende auf der Suche nach authentischen Saisonerlebnissen.

Salem: Geistertouren und Hexenprozesse

In Salem, Massachusetts, finden im Oktober die beliebten Haunted Happenings statt. Mehr als eine halbe Million Gäste besuchen jährlich das historische Halloween-Fest. Das Programm reicht von Geisterrundgängen und Spukhäusern über Märkte bis hin zu Kostümbällen und Paraden. Besonders gefragt sind Besuche im Salem Witch Museum oder die interaktive Gerichtsverhandlung „Cry Innocent“, bei der das Publikum über das Schicksal einer angeblichen Hexe entscheidet. Auch die Haunted Harbor Cruise bietet mit Piratengeschichten und düsteren Legenden eine stimmungsvolle Ergänzung.

Parade, Kürbisse & Gruselattraktionen

In Vermont feiert die Rutland Halloween Parade am 25. Oktober 2025 ihr 64. Jubiläum. Die traditionsreiche Parade mit Superhelden-Motto zieht jährlich Tausende ZuschauerInnen an. Start der Parade ist um 18:30 Uhr, wobei sich Zuschauende besser schon zwischen 17 und 18 Uhr aufstellen sollten.

In Wallingford, Connecticut lädt der Trail of Terror zu einem schaurigen Rundgang durch einen „verfluchten Wald“ ein. Eine Stunde lang durchlaufen BesucherInnen rund 30 aufwendig gestaltete Horrorstationen und müssen sich u.a. durch Vortex-Tunnel oder über Seilbrücken wagen. Immer wieder sorgen dabei die Profi-Erschrecker für zusätzliche Gänsehautmomente. Ein Besuch für Zartbesaitete und Kinder unter 10 Jahren wird nicht empfohlen. Die Attraktion ist von Ende September bis Anfang November an Wochenenden geöffnet, Tickets sind online buchbar.

In Damariscotta, Maine, dreht sich beim Pumpkinfest & Regatta (10.–13. Oktober) derweil alles um Riesenkürbisse – inklusive Regatta in ausgehöhlten Kürbissen, Paraden und Wettbewerben.

Spukhäuser und Lichtershows

Auch in Nashua, New Hampshire, wird das Gruselfest zelebriert. Hier öffnet heuer ab 26. September das Fright Kingdom. Fünf aufwendig gestaltete Spukhäuser mit Spezialeffekten und SchauspielerInnen sorgen für intensiven Nervenkitzel.

Der Roger Williams Park Zoo in Providence, Rhode Island, präsentiert vom 26. September bis 2. November das Jack-O-Lantern Spectacular mit mehr als 5.000 beleuchteten Kürbissen entlang eines Themenpfads. Ergänzt wird das Angebot durch kostenpflichtige Zusatzattraktionen wie den Zip Ride oder beleuchtete Bootsfahrten. (red)