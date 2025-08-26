tip

Dertour: Weko genehmigt Übernahme von Hotelplan


Hotelplan Hauptsitz
Die Schweizer Wettbewerbskommission hat der Übernahme der Hotelplan-Gruppe durch Dertour zugestimmt. Laut Behörde bleibt der Wettbewerb gewährleistet.

Die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) hat die geplante Übernahme der ehemaligen Migros-Tochter Hotelplan durch den deutschen Reiseveranstalter Dertour freigegeben. Nach eingehender Prüfung kam die Behörde zu dem Schluss, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in der Schweiz nicht erheblich beeinträchtigt.

Zwar führe die Fusion in einzelnen Marktsegmenten zu einer stärkeren Konzentration, doch Reisenden stünden weiterhin ausreichend Buchungsalternativen zur Verfügung – etwa über klassische Reisebüros, Online-Plattformen oder Direktbuchungen bei Airlines und Hotels. Diese Angebotsvielfalt sichere laut Weko weiterhin faire Preis- und Leistungsvergleiche.

Starke Präsenz in der Schweiz

Migros hatte bereits im Februar 2025 den Verkauf des Großteils der Hotelplan-Gruppe an Dertour angekündigt. In der Schweiz ist Dertour mit den Marken Kuoni und Helvetic Tours vertreten. Gemeinsam betreiben die Unternehmen landesweit über 150 Reisebüros. (APA /red) 


