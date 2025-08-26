schauinsland-reisen lädt zu neuen Web-Seminaren ein

Während sich die Sommersaison langsam dem Ende zuneigt, setzt schauinsland-reisen wieder neue Web-Seminare an. Die Teilnehmenden dürfen sich auf wertvolles Insiderwissen zu Neuseeland sowie auf hilfreiche Verkaufstipps rund um das Thema Tauchreisen freuen. Ergänzt wird das Schulungsangebot durch drei exklusive Partner-Web-Seminare – mit dabei sind Hilton, Coco Collection und flydubai. Vorgestellt werden aktuelle Angebote, Services und Highlights der Partner sowie Informationen, die für die Beratung im Vertrieb relevant sind.

Anmeldungen sind ab sofort auf slr-info.de im Bereich „Schulungen und Events“ möglich. Alternativ können sich Interessierte über die Terminseite der expi-cademy anmelden.

Alle neuen Termine im Überblick:

Web-Seminar „Explore doch mal… Neuseeland“

Datum / Uhrzeit: Dienstag, 2. September 2025, 9 - 10 Uhr

Inhalt: Neuseeland zählt zu den Traumzielen vieler Reisender und bietet großes Potenzial für die Beratung und den Verkauf. In diesem kompakten Web-Seminar erfahren Agents alles, was sie für eine kompetente und inspirierende Kundenberatung brauchen.

Web-Seminar „Explorer-Pro“

Datum / Uhrzeit: Dienstag, 9. September 2025, 9 – 9:30 Uhr

Inhalt: In nur 30 Minuten erhalten TeilnehmerInnen Infos über die neuesten Funktionen und Tipps rund um Explorer Pro. Darunter auch spannende Neuerungen: Rundreisen in Bistro, abrufbare Reiseanmeldungen, à-la-carte-Optionen und das neue „Explore & Relax“-Konzept.

Partner-Seminar „Hilton All-Inclusive“

Datum / Uhrzeit: Mittwoch, 10. September 2025, 9 – 10 Uhr

Inhalt: In diesem Partner-Web-Seminar werden die Highlights der exklusiven All-Inclusive-Resorts von Hilton in Mexiko und der Dominikanischen Republik vorgestellt.

Web-Seminar „Explorer Basic“

Datum / Uhrzeit: Mittwoch, 17. September 2025, 9 – 10 Uhr

Inhalt: Der TripBuilder bietet die Möglichkeit, maßgeschneiderte und komplexe Reisen in Echtzeit zu planen und zu buchen. In diesem Web-Seminar lernen Agents, wie unkompliziert diese Reisen buchbar sind.

Partner-Seminar „flydubai – Reiseangebote und Buchungstipps“

Datum / Uhrzeit: Donnerstag, 18. September 2025, 9 – 10 Uhr

Inhalt: In dieser Schulung werden die vielfältigen Flugrouten von flydubai, insbesondere Verbindungen von und nach Salzburg und Basel vorgestellt.

Web-Seminar „Explorer-Advanced“

Datum / Uhrzeit: Dienstag, 23. September 2025, 9 – 10 Uhr

Inhalt: In diesem Web-Seminar erfahren Agents, wie sie eine Vielzahl an Reiseangeboten für ihre KundInnen zusammenstellen können – von Selbstfahrertouren über private Touren mit Guides bis hin zu Gruppenrundreisen, Safaris und Surfcamps.

Web-Seminar „Explore doch mal… Tauchreisen“

Datum / Uhrzeit: Donnerstag, 25. September 2025, 9 – 10 Uhr

Inhalt: Für tauchbegeisterte KundInnen Explorer nun einen eigene Spezialisten an Bord. In dieser Schulung erhalten Teilnehmende alle Infos die sie für die Beratung von Reise unter Wasser - inklusive Klärung der wichtigest Begriffe und Vorstellung der Produkte - brauchen.

Partner-Seminar „COCO Collection“

Datum / Uhrzeit: Mittwoch, 1. Oktober 2025, 9 – 10 Uhr

Inhalt: In diesem Partner-Web-Seminar werden die Highlights zweier außergewöhnlicher Resorts der Coco Collection auf den Malediven vorgestellt.

(red)