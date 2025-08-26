tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

veranstalter» reisebüro

Anex-Marken: Sommer 2026 ab sofort buchbar


Mitsis Beach Resort & Spa auf Kreta
Die Marken der Anex Gruppe – Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen – haben weite Teile ihres Hotelprogramms für den Sommer 2026 freigeschaltet.

Rund 70% des Hotelportfolios der Anex-Marken sind bereits für den Sommer 2026 buchbar. Im Fokus stehen die beliebtesten Destinationen rund ums Mittelmeer – darunter die Türkei, Griechenland und Spanien – sowie Ägypten in Nordafrika.

Große Hotelvielfalt & Frühbuchervorteile 

Zu den stark nachgefragten Hotels zählen etwa das Fame Residence Lara und das Seashell Resort an der Türkischen Riviera, das Mitsis Rinela Beach Resort & Spa auf Kreta, das BG Caballero auf Mallorca sowie das Rixos Premium Magawish in Hurghada. Das Angebot wird laufend erweitert.

FrühbucherInnen profitieren von Ersparnissen von bis zu 50%, insbesondere in der Türkei. Zusätzlich bietet der Anex-Flextarif die Möglichkeit, Reisen bis 14 Tage vor Abflug kostenfrei umzubuchen oder zu stornieren – ohne Angabe von Gründen. (Red) 


  anex, anex-gruppe, anex-reisemarken, sommer 2026, buchungsstart, buchbar, frühbucher, buchungsfreigabe, reisebüro

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



