Anex-Marken: Sommer 2026 ab sofort buchbar
Die Marken der Anex Gruppe – Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen – haben weite Teile ihres Hotelprogramms für den Sommer 2026 freigeschaltet.
Rund 70% des Hotelportfolios der Anex-Marken sind bereits für den Sommer 2026 buchbar. Im Fokus stehen die beliebtesten Destinationen rund ums Mittelmeer – darunter die Türkei, Griechenland und Spanien – sowie Ägypten in Nordafrika.
Große Hotelvielfalt & Frühbuchervorteile
Zu den stark nachgefragten Hotels zählen etwa das Fame Residence Lara und das Seashell Resort an der Türkischen Riviera, das Mitsis Rinela Beach Resort & Spa auf Kreta, das BG Caballero auf Mallorca sowie das Rixos Premium Magawish in Hurghada. Das Angebot wird laufend erweitert.
FrühbucherInnen profitieren von Ersparnissen von bis zu 50%, insbesondere in der Türkei. Zusätzlich bietet der Anex-Flextarif die Möglichkeit, Reisen bis 14 Tage vor Abflug kostenfrei umzubuchen oder zu stornieren – ohne Angabe von Gründen. (Red)
