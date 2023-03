Costa: Buchungsstart für Kreuzfahrten 2024

Von Ostern bis Ende November bietet die italienische Reederei Kreuzfahrten im Mittelmeer und nach Nordeuropa an, die mit heutigem Datum gebucht werden können. Die Weltreise 2025, die im Dezember 2024 mit einer ganz besonderen Reiseroute beginnt, wurde für Buchungen bereits geöffnet.

Außerdem wird im Rahmen des Verkaufsstarts in Kürze auch ein neues System zur Einteilung der Kabinen nach Lage, Größe, Deck und Nähe zu den Gemeinschaftsbereichen eingeführt. So können Gäste bei Buchung auf Wunsch auch ihre Lieblingskabine auf jedem Schiff auswählen.

Kreuzfahrten 2024

Drei Schiffe im westlichen Mittelmeer

Die Costa Smeralda und Costa Toscana, die Schwesterschiffe der neuesten Generation, und die Costa Pacifica werden 2024 im westlichen Mittelmeer für einwöchige Kreuzfahrten unterwegs sein:

Die Costa Smeralda wird ab 22. März 2024 jeden Freitag von Genua aus nach Marseille, Barcelona, Cagliari, Neapel und Civitavecchia/Rom fahren.

Die Costa Toscana wird ab Ende März jeden Samstag in Savona anlegen und Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo und Civitavecchia/Rom anlaufen. In der Sommersaison wird Palma durch Ibiza ersetzt, eine der schönsten und beliebtesten Inseln im Mittelmeer.

Ab dem 5. Mai 2024 fährt die Costa Pacifica jeden Sonntag von Savona ab und erkundet Civitavecchia/Rom, Ajaccio (Korsika), Palma de Mallorca, Valencia und Marseille, wobei La Spezia im Herbst Ajaccio ersetzt.

Östlichen Mittelmeer

Die Costa Deliziosa wird im östlichen Mittelmeer kreuzen und Marghera/Venedig, Bari und die griechischen Inseln Santorin, Mykonos und Katakolon ansteuern. Für Kreuzfahrten von Taranto und Catania zu den griechischen Inseln und Malta wird der Verkauf in den kommenden Wochen beginnen.

Drei Schiffe in Nordeuropa

Die Costa Favolosa, die Costa Fascinosa und die Costa Diadema werden im Sommer 2024 in Nordeuropa auf Kreuzfahrten unterwegs sein:

Die Costa Diadema bietet einwöchige Kreuzfahrten ab Kiel nach Kopenhagen und in die norwegischen Fjorde an.

Die Costa Favolosa wird vier verschiedene Routen ab Amsterdam anbieten, die Grönland, Island, England und Irland sowie die Lofoten erkunden.

Die Costa Fascinosa bietet 12-tägige Kreuzfahrten zum Nordkap und neuntägige Kreuzfahrten zu einigen der schönsten baltischen Städte wie Tallinn und Riga, sowie Stockholm und Helsinki an.

Routen im Frühjahr & Herbst

Für Kurzurlaube gibt es im Frühjahr und Herbst 3- und 4-tägige Mini-Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer mit der Costa Pacifica und der Costa Fascinosa. Im Herbst reisen Gäste mit der Costa Diadema und der Costa Favolosa durch das Mittelmeer und darüber hinaus zu den Kanarischen Inseln (zweiwöchige Route), nach Lissabon oder Marokko (10-tägige Kreuzfahrten). Nicht verpassen sollten Reisende im Frühjahr die Kreuzfahrt der Costa Fascinosa zu den Azoreninseln.

Weltreise 2025

Die Weltreise 2025 an Bord der Costa Deliziosa umrundet den Globus hauptsächlich auf der Südhalbkugel und steuert dabei Feuerland, Polynesien, Neuseeland, Australien und Südafrika an. Zum ersten Mal wird die Abfahrt bereits Anfang Dezember 2024 sein, um die Weihnachtszeit auf einer Kreuzfahrt zu genießen. Die Silvesternacht in Rio de Janeiro wird mit dem Feuerwerk am Strand der Copacabana gefeiert. (red)