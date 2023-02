Qatar Airways: Wiedereröffnung der Premium Lounge in Paris

Die Wiedereröffnung der Premium Lounge erfolgt auf die drei täglichen Flüge der Airline zwischen Paris und dem Doha Hamad International Airport und steht Premium-Passagieren sowie qualifizierten Partnern der oneworld-Allianz zur Verfügung. Die Premium Lounge bietet alle Einrichtungen und Qualitäten des Premium-Produkts der Fluggesellschaft, einschließlich The Brasserie und The Global Deli, Gebetsräume, Business Center, Duschen, Wi-Fi und Sitzplätze für mehr als 200 Gäste.

Qatar Airways Group Chief Executive, Seine Exzellenz Akbar Al Baker, kommentierte die Wiedereröffnung der Premium Lounge wie folgt: „Dieser Meilenstein verdeutlicht unseren Fokus auf kontinuierliche Produktverbesserungen. Die Wiedereröffnung der Qatar Airways Premium Lounge am Flughafen Paris Charles de Gaulle ist unsere fünfte globale Lounge in unserem wachsenden Netzwerk. Dies ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, unseren Kunden einen unvergleichlichen Service zu bieten, insbesondere in Frankreich."

Qatar Airways Premium Lounge in Paris

Mit mehr als 1.000m2 bietet die Qatar Airways Premium Lounge in Paris-Charles de Gaulle den Passagieren der First und Business Class von Qatar Airways ein anspruchsvolles, modernes und geräumiges Umfeld, in dem sie sich entspannen und ihre Reise mit einem fünf Sterne-Service beginnen können.

Die Qatar Airways Paris Premium Lounge wurde 2017 eröffnet, um die wachsende Zahl von Passagieren zu bedienen, die mit der Fluggesellschaft vom Flughafen Charles de Gaulle aus reisen. Heute fliegt Qatar Airways 18 Mal pro Woche nach Paris und bietet Passagieren die beste Anbindung an den von Skytrax als weltbesten Flughafen ausgezeichneten Hamad International Airport. (red)