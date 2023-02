ITB Berlin unter neuer Leitung

Ab sofort übernimmt Deborah Rothe (31) als Exhibition Director die Projektleitung der ITB Berlin, die vom 7. bis 9. März 2023 als reines B2B-Event live in Berlin stattfinden wird. Damit löst sie David Ruetz (54) ab, der die weltweit führende Reisemesse seit 2002 als Head of ITB Berlin betreute.

Ruetz war maßgeblich für den globalen Markenausbau der ITB und damit u.a. für die Etablierung der ITB Asia in Singapur sowie der ITB China in Shanghai verantwortlich. Er sah auch das Potential des indischen Reisemarkts und unterstützte die Entwicklung der ITB India, die nach zwei digitalen Ausgaben in diesem Jahr erstmals als Präsenzveranstaltung in Mumbai stattfindet und die Position der ITB als weltweiter Marktplatz der Reisebranche weiter stärkt.

Neue Leiterin der ITB Berlin

Rothe ist seit 2011 bei der Messe Berlin beschäftigt und bereits seit 2014 für die ITB Berlin tätig. Ab August 2019 war sie als Head of Business Development & Sales vor allem für die Weiterentwicklung der ITB Berlin und für den Vertrieb des Aussteller- und Besuchergeschäft der weltweit führenden Reisemesse verantwortlich. Außerdem hat sie maßgeblich die Entwicklung der B2B Netzwerk-Eventserie „TRVLX by ITB“ in europäischen Märkten vorangetreiben, die auch zukünftig als fester Bestandteil des ITB Portfolios weitergeführt wird.

„Ich freue mich sehr, mit Deborah Rothe eine erfahrene Kollegin der ITB Berlin für diese wichtige Aufgabe zu gewinnen. Durch ihre langjährige Tätigkeit für die ITB Berlin kennt sie nicht nur die Veranstaltung sehr gut, sondern verfügt auch über profunde Branchenkenntnisse”, so David Ruetz, Senior Vice President, Messe Berlin.

„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und anstehenden Herausforderungen, die mich als Exhibitor Director der weltgrößten Tourismusmesse erwarten. Sowohl mit unserer globalen ITB Markenfamilie als auch der ITB Berlinsind wir immerhin Impulsgeber für viele Bereiche der im Reise- und Tourismusindustrie. Neue Konzepte, Innovationen und die ständige Weiterentwicklung sind daher essenziell. Ich freue mich, dies gemeinsam mit dem Team voranzutreiben“, sagt Deborah Rothe, Exhibition Director ITB Berlin.

Nähere Informationen zur ITB unter: www.itb.com (red)